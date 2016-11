Exxonu v Čade hrozí rekordná pokuta 74 miliárd USD

Pokuta pre Exxon by bola rekordná v celom ropnom odvetví a o približne 13 miliárd dolárov by prekonala náklady britskej BP na riešenie úniku ropy v Mexickom zálive v roku 2010. Súd o nej rozhodol na podnet ministerstva financií, ktoré podalo sťažnosť na to, že konzorcium vedené Exxonom nesplnilo voči vláde svoje záväzky.

Čad tvrdí, že konzorcium má platiť licenčné poplatky vo výške dvoch percent z vývozu ropy, Exxon ale poukazuje na dohodu, ktorú podpísal s vládou v roku 2009 a ktorá určila poplatok na 0,2 percenta. Podľa vlády však túto dohodu neratifikoval parlament a nepodpísala ju hlava štátu.

Pokuta predstavuje šesťnásobok ročného výkonu čadskej ekonomiky. Podľa vlády je však v súlade s pravidlami pre hospodárske a menové spoločenstvo stredoafrických štátov, ktorého je Čad členom.

Pravidlá stanovujú, že v prípade podvodného konania by pokuta mala dosiahnuť dvojnásobok hodnoty predmetu podvodu, oznámil agentúre Bloomberg riaditeľ právneho odboru vlády Fang Langou Operal.

Súd pritom vyžaduje, aby Exxon doplatil na nezaplatených poplatkoch 810 miliónov dolárov. Dôvod pokuty vo výške 90-násobku tejto sumy súd ani vláda nevysvetlili.

Súd medzi spoločníkmi Exxonu v tejto kauze spomenul americký Chevron a malajzijskú spoločnosť Petronas, domácim partnerom je čadská ropná spoločnosť SNT. Chevron svoj podiel v konzorciu predal v roku 2014.

Exxon začal v Čade skúmať ropné náleziská v roku 2001 a o dva roky neskôr tam začal ťažbu ropy. Najväčšia verejne obchodovaná ropná spoločnosť sveta podľa trhovej hodnoty takisto prevádzkuje ropovod z čadských nálezísk do vývozného terminálu na pobreží Kamerunu.