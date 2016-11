Ford stále ráta s výrobou v Mexiku, napriek Trumpovým výtkam

Vo svojich továrňach v štáte Michigan však bude namiesto nich vyrábať „dva veľmi dôležité produkty“. Agentúre Reuters to v utorok povedal generálny riaditeľ Fordu Mark Fields. Plán firmy premiestniť výrobu z USA do Mexika počas predvolebnej kampane ostro kritizoval novozvolený prezident Donald Trump.

„Pokračujeme v plnení plánu premiestniť výrobu vozidla Ford Focus do Mexika, dôležité ale je, že to uvoľní miesto pre dva veľmi dôležité produkty, ktorých výrobu vrátime späť do tovární v Michigane,“ povedal Fields v rámci autosalóne v Los Angeles.

Konkrétnejšie sa k týmto novým produktom nevyjadril. „Celý tento presun tak nebude mať žiadny vplyv na pracovné miesta,“ dodal.

Automobilka po voľbách minulý týždeň sľúbila, že bude s Trumpom spolupracovať na podpore hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest. Ford vlani oznámil, že v Mexiku postaví za 2,5 miliardy dolárov dve nové továrne a vytvorí v nich 3800 miest. Tento rok v septembri firma oznámila, že do závodu v mexickom San Luis Potosí premiestni v priebehu dvoch až troch rokov zo Spojených štátov celú svoju výrobu menších vozidiel.

Trump počas kampane opakovane vyhlasoval, že v prípade svojho zvolenia Fordu presun výroby do Mexika nedovolí a že na autá Ford dovážané z cudziny uvalí vysoké clá. Výkonný predseda správnej rady Fordu Bill Ford minulý mesiac povedal, že sa s Trumpom zišiel a pripomenul mu, že firma za posledných päť rokov vytvorila v USA 26 000 pracovných miest a investovala 12 miliárd dolárov. Spoločnosť podľa Forda vyrába v USA viac osobných a úžitkových automobilov než ktorákoľvek iná automobilka.

Mexiko je pre automobilový priemysel príťažlivé vďaka relatívne nízkym mzdovým nákladom a bezcolnému prístupu na americký trh. Produkcia automobilov v Mexiku sa v uplynulom desaťročí viac ako zdvojnásobila.