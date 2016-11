Slovnaft presadá z palív na plasty

Uviedli to zástupcovia spoločnosti Slovnaft, člena skupiny MOL, ktorí do roka 2030 očakávajú až 15-percentný pokles spotreby klasických pohonných látok. Bratislavská rafinéria sa preto chce viac zamerať aj na výrobu petrochemických produktov.

„Budeme musieť byť flexibilní. Budeme vyrábať viac petrochemických produktov ako polyetylény či polypropylény a menej benzínu či nafty,“ povedal na stretnutí s novinármi predseda predstavenstva Slovnaftu Oszkár Világi.

Do petrochemickej výroby v Maďarsku, ako aj na Slovensku plánuje skupina MOL v priebehu 15 rokov preinvestovať 4,5 miliardy eur. Uviedol to viceprezident pre spracovanie a predaj uhľovodíkov spoločnosti Slovnaft Gabriel Szabó, podľa ktorého by sa do roku 2020 len v bratislavskej rafinérii malo na tento účel vynaložiť 500 miliónov eur.

Slovnaft v súčasnosti ročne spracuje zhruba šesť miliónov ton ropy. „Chceme udržať súčasnú kapacitu spracovania ropy. Postupne by až 50 % spracovanej ropy malo smerovať do výroby petrochemických výrobkov,“ dodal Szabó.

Spoločnosť Slovnaft tiež plánuje rozšíriť paletu poskytovaných služieb na svojich čerpacích staniciach. Deje sa tak v reakcii na existujúce a vznikajúce hrozby pre biznis s fosílnymi palivami, ktorých konkurencia sa nedá zastaviť, vyhlásil Világi. Čerpacie stanice sa tak v ponímaní firmy stanú obslužnými stanicami.

„Občania by tu mali nájsť také miesto stretnutia, kde by si vedeli obstarať aj doplnkové logistické či finančné služby ako kuriér alebo bankomat. Sme pripravení vyjsť v ústrety aj štátnemu sektoru, ktorý má záujem o lepšiu komunikáciu s občanmi, ale nemá potrebné financie,“ vyhlásil Világi s tým, že Slovnaft je momentálne v dobrej finančnej kondícii a hľadá možnosti investovať.

„V našom sektore je zaujímavé kupovať za 4– až 5-násobok EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi a odpismi, pozn. red.), 15-násobok sa nám však zdá veľa,“ povedal šéf Slovnaftu, na margo záujmu o kúpu pivovarských spoločností SAB Miller, resp. jeho značky Plzenský Prazdroj. Podľa neho by mala bratislavská rafinéria skončiť tento rok s prevádzkovým ziskom na úrovni 300 až 350 miliónov eur.

Slovnaft dohliada v regióne na 600 čerpačiek

Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, ktorý sa zaoberá najmä spracovaním ropy v jednej z najkomplexnejších európskych rafinérií a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných hmôt.

Slovnaft je členom medzinárodnej skupiny MOL so sídlom v Maďarsku, po prevzatí čerpacích staníc Agip na Slovensku prevádzkoval ku koncu vlaňajška 253 čerpacích staníc. V rámci regiónu dohliada skupina Slovnaft na prevádzku zhruba šesťsto vlastných a partnerských čerpacích staníc na Slovensku, v Českej republike, Rakúsku a Poľsku.

Test novej ropy z Adrie

Snaha o diverzifikáciu zdrojov viedla slovenskú rafinériu Slovnaft k spusteniu testovacej prevádzky pre spracovanie iného typu ropy. Ropa tak najnovšie prúdi na Slovensko nielen prostredníctvom ropovodu Družba z Ruska, ale aj cez čerstvo zrekonštruovaný ropovod Adria z chorvátskeho prístavu.

Rafinéria Slovnaft doteraz spracúvala len ruskú ropu. Schopnosť spracovať iné druhy ropných látok znamená, že monopolný spracovateľ ropy na Slovensku nebude závisieť od zdrojov z jedného geopolitického priestoru.

Ropovod Adria pritom minulý rok zrekonštruovali a rozšírili jeho tranzitnú kapacitu z pôvodných troch na aktuálnych šesť miliónov ton ropy. Adria spája slovenskú časť ropovodu Družba s Chorvátskom. Rekonštrukcia 128-kilometrového ropovodu si vyžiadala 70 miliónov eur.



Polyetylénové granuláty vyrábané spracovaním ropy sa používajú napríklad pri výrobe obalov, ale aj hračiek.

Na jeho modernizácii spolupracovala maďarská spoločnosť MOL, ktorá ovláda slovenskú rafinériu Slovnaft, a slovenský prepravca ropy, firma Transpetrol. Ropný priemysel rozdeľuje ropu podľa jej pôvodu a často aj podľa jej hustoty, poznáme teda ropu ľahkú, stredne ťažkú a ťažkú.

Rafinérie ju tiež môžu označovať ako sladkú, čo znamená, že obsahuje relatívne málo síry, alebo ako kyslú, čo znamená, že táto ropa obsahuje viac ako 0,5 % síry a vyžaduje si náročnejšie spracovanie, aby vyhovovala súčasným normám.

„Iný druh ropy sme testovali už počas leta, keď k nám dorazil zanedbateľný objem, okolo 10-tisíc ton novej ropy. Testujeme inú zmes, aby sme videli potenciál južnej trasy Adrie, cez ktorú prúdila táto dodávka,“ povedal Anton Molnár, hovorca spoločnosti Slovnaft. Podľa neho je ropovod Družba naďalej kľúčový a rátajú s ním aj do budúcnosti.

„V prípade technického problému alebo výzvy iného charakteru sme ako Slovensko pripravení zabezpečovať dodávky druhým variantom. Deje sa tak z hľadiska energetickej bezpečnosti, o ktorej sa veľa hovorí, ale projekty sa nerobia,“ dodal Molnár.