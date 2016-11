Bývalí zamestnanci SCP Ružomberok žiadajú akcie firmy

Svoje požiadavky v stredu deklarovali pred Úradom vlády SR, pričom o pomoc sa rozhodli požiadať premiéra Roberta Fica. Na protestnom zhromaždení bolo približne 150 účastníkov.

Poškodení zamestnanci žiadajú o reprivatizáciu podielu Milana Fiľa v ružomberskej spoločnosti Mondi SCP a vyplatenie náhrady škody od štátnej spoločnosti MH Manažment. Zároveň podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR a zvažujú medzištátnu sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, nateraz voči českému registrovému súdu. Poškodení zamestnanci sa s Fiľom a jeho spoločnosťou ECO-INVEST súdia a tvrdia, že podľa privatizačnej zmluvy má štát právo prevziať spätne kontrolu nad 49 % akcií, ktoré v SCP Mondi vlastní ECO-INVEST.

„Firma ECO-INVEST v privatizácii ľahko získala jednu z najprosperu­júcejších slovenských firiem – SCP Ružomberok. Druhá najväčšia privatizácia po Slovnafte tak ako jediná na Slovensku skončila prevzatím firmy bez vyplatenia záväzkov voči zamestnancom, čím ich poškodila,“ uviedli zástupcovia združenia Ružomberský papier v stanovisku. Porušenie spomínanej povinnosti sa v zmysle privatizačnej zmluvy považuje za dôvod na jej zrušenie s nárokmi Fondu národného majetku SR na opätovné nadobudnutie akcií.

Ako priblížili niekdajší zamestnanci, na jar tohto roku podali žalobu voči Fiľovi na Okresnom súde Bratislava I. „Podnikateľ krátko na to, začal sťahovať svoju firmu ECO-INVEST do Čiech, ako aj zmenil svoje bydlisko,“ konštatovali. Podnikateľ však rozhodnutie súdu dlhodobo nepreberal a naďalej pokračoval v procese cezhraničného zlučovania. Neodkladné opatrenie si však Fiľo prevzal okamžite po tom, ako 1. novembra tohto roka bolo do Obchodného registra Mestského súdu v Prahe zapísané cezhraničné zlúčenie českej spoločnosti ECO-INVESTMENT ako nástupníckej firmy.

Celý majetok a záväzky slovenskej spoločnosti tak prešli na českú ECO-INVESTMENT. Občianske združenie Ružomberský papier zastáva názor, že týmto sa počas sporových konaní usiluje o sťaženie postupu zamestnancov pri uplatňovaní svojich nárokov na vydanie akcií voči ECO-INVEST-u, ktorý cezhraničným zlúčením zanikne. „V Čechách sa slovenský ECO-INVEST medzičasom cezhranične zlúčil s českou spoločnosťou ECO-INVESTMENT a možno očakávať zánik firmy ECO-INVEST,“ dodalo občianske združenie. Pripomenuli, že slovenský súd, ktorý rozhoduje o spore s Fiľom s poškodenými zamestnancami, vydal na jeseň neodkladné opatrenie, ktoré zakazuje cezhraničné zlúčenie.

Zamestnanci vzhľadom na zisky spoločnosti ECO-INVEST a Mondi SCP v súdnom konaní zvažujú uplatňovanie nároku na náhradu škody voči Českej aj Slovenskej republike rádovo v desiatkach miliónov eur. Svoje nároky si uplatňuje 500 z 3 987 o­právnených zamestnancov.

ECO-INVEST: Je to nátlaková akcia

Ako reagovala zástupkyňa ECO-INVEST Petra Greksová, spoločnosť vníma protestné zhromaždenie ako nátlakovú akciu namierenú proti vlastníkovi spoločnosti. „Sme presvedčení o tom, že organizátori podujatia zneužívajú dôverčivosť ľudí, šíria nepravdivé informácie a ich motiváciou nie je pomoc, ale osobný finančný prospech, čo napokon priznali aj v médiách,“ uviedla v stanovisku.

Spoločnosť ECO-INVEST ako aj majiteľ opakujú, že sa týmto a ani žiadnym iným spôsobom nenechajú tlačiť k rokovaniam o mimosúdnych dohodách a vyplatení rôznych súm. Greksová upozorňuje, že privatizačnú povinnosť poskytnúť podiel v papierňach zamestnancom, ktorú žiadajú aktivisti, si akcionár splnil už pred viac ako pätnástimi rokmi. "Preto nevidíme dôvod vôbec s pánom Štefanom Gavorníkom (predseda občianskeho združenia – pozn. redakcie) a Pavlom Korytárom (právny zástupca občianskeho združenia – pozn. redakcie) o tejto vykonštruovanej požiadavke diskutovať a ani ju politizovať, " dodala zástupkyňa spoločnosti.

Greksová taktiež doplnila, že aktivisti, ktorí zorganizovali protestné zhromaždenie porušujú platné rozhodnutie Okresného súdu Bratislava. Súd totiž 4. novembra tohto roku vydal uznesenie o nariadení neodkladného opatrenia, ktorým občianskemu združeniu Ružomberský papier a Štefanovi Gavorníkovi okrem iného zakázal „akýmkoľvek spôsobom verejne šíriť o firme ECO-INVEST a Milanovi Fiľovi informácie, že spoločnosť a vlastník porušili zmluvné, alebo zákonné povinnosti a porušili práva zamestnancov spoločnosti Mondi SCP, a.s., pri privatizácii spoločnosti Severoslovenské celulózky a papierne, a.s.“