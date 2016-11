Štáty únie rozbehli debatu, čo s eurofondami po roku 2020

Ako informoval Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, za veľký úspech považujú to, že v prijatých záveroch Rady sa ministri zaviazali pravidelne diskutovať o budúcnosti eurofondov po roku 2020. Tieto záväzné závery dali aj na papier.

„Máme nádej, že eurofondy nám v budúcnosti "nevyschnú“. Ministri sa zaviazali o tom hovoriť a nájsť riešenia – toto považujem za odrazový mostík, ale zároveň aj dôležitý krok, aby sme mohli európsku pomoc využívať na Slovensku aj naďalej,“ povedal Pellegrini. SR v súčasnosti z rozpočtu EÚ viac využíva, ako do neho prispieva, v budúcnosti by sa to však mohlo zmeniť.

Slovensko v rámci svojho predsedníctva vyzvalo Európsku komisiu, aby pripravila oficiálne dokumenty na čerpanie fondov pre budúce obdobie po roku 2020 a predstavila ich čo najskôr, a to aj vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. V Bruseli boli tiež predstavené výsledky čerpania eurofondov v programovom období 2007 – 2013, najmä z hľadiska objemu vynaložených investícií a vytvorených pracovných miest. Tých vzniklo podľa úradu vicepremiéra len do konca roka 2014 na úrovni EÚ viac ako milión.

„Európska komisia vyzdvihla proces, akým sa jednotlivé členské štáty naučili tvoriť kohéznu politiku. Pre programové obdobie 2014 – 2020 zúčastnení ministri debatovali o skúsenostiach s implementáciou európskych štrukturálnych a investičných fondov, pričom podstatný bod sa týkal zjednodušovania finančných pravidiel rozpočtu EÚ. V tejto súvislosti boli prezentované aktuálne informácie o novelizácii spoločných ustanovení, ktoré sú základnými zdieľanými princípmi a pravidlami pre čerpanie eurofondov,“ priblížil Pellegriniho úrad.

Ministri taktiež prerokovali doterajšie skúsenosti a dospeli k záverom o využívaní moderných prvkov v rámci eurofondov. Zjednodušovanie a zefektívňovanie sú v súčasnosti označované za kľúčové pojmy, vďaka ktorým bude kohézna politika môcť napĺňať svoje ciele aj po skončení súčasného programového obdobia.