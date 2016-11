Spomalenie globálneho otepľovania by zvýšilo svetový HDP

Podľa štúdie OSN, uverejnenej na klimatickej konferencii v Marakéši, by sa ale do roku 2050 museli zrušiť emisie uhlíkových plynov a celý svet by prešiel na obnoviteľné energie.

Podľa štúdie je taká zmena dosiahnuteľná. Ak by sa podarila, vzniklo by do roku 2030 o 68 percent viac pracovných miest napojených na energetiku a viac ako miliarda ľudí bez elektriny by mala prístup k čistej energii. To by viedlo k značnému rozvoju.

„1,5 stupňa je kľúčovou požiadavkou ohrozených krajín, pretože len táto hodnota umožní našim ľuďom a životnému prostrediu prežiť,“ uviedla zástupkyňa Etiópia na konferencii OSN v Maroku.

„Pre rozvinuté aj pre rozvojové krajiny znamená limit 1,5 stupňa možnosť uchovať si ekonomický rast,“ povedal spoluautor štúdie Michiel Schaeffer.

Na minuloročnej parížskej konferencii o klíme bol dohodnutý cieľ zníženia globálneho otepľovania o dva stupne oproti predindustriálnej dobe a zmluvné strany sa zaviazali, že sa budú usilovať o obmedzenie zvýšenia teploty o 1,5 stupňa. Dohodu zatiaľ ratifikovalo 110 krajín. Zmluva ale nemá žiadny detailný časový plán alebo konkrétne ciele pre emisie jednotlivých krajín. Podľa inštitútu Germanwatch tiež zatiaľ žiadny z hlavných znečisťovateľov nezačal cestu k splneniu parížskeho záväzku.

Na klimatickej konferencii v Marakéši sa rokuje o finančnej a technologickej pomoci chudobným krajinám. Ak by sa všetky krajiny držali záväzku znižovať globálne otepľovanie, bola by obnoviteľná energia v roku 2050 lacnejšia päťkrát alebo aj viac, uzatvára štúdia.