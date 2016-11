Jednou z možností rozvoja bratislavského letiska je prenájom

„Ministerstvo dopravy na základe analýz a odporúčaní poradcov pripraví minimálne dve alternatívy rozvoja letiska, ktoré predloží na rozhodnutie vláde,“ informovalo agentúru SITA oddelenie pre komunikáciu s médiami a verejnosťou na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

„Našim cieľom je v prvom rade zabezpečiť rozvoj a ekonomický rast najväčšieho slovenského letiska. Nateraz je predčasné hovoriť o presných termínoch a konkrétnych podmienkach, pričom strategické rozhodnutie treba urobiť do konca budúceho roka,“ uviedli z ministerstva. Potrebné sú najmä investície do letiskovej štruktúry, ktoré by umožnili zvýšiť počet prepravených pasažierov aj tovaru, ako aj atraktivitu letiska. „Ďalšie podrobnosti bude možné definovať až po vykonaní potrebných analýz,“ dodal rezort dopravy.

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave by na modernizáciu svojej infraštruktúry potrebovalo podľa už skôr zverejnených informácií približne 300 miliónov eur. Tieto peniaze mohlo letisko získať v rámci privatizácie, ale prvá vláda Roberta Fica (Smer – SD) tento proces v roku 2006 zastavila. Medzi možnými záujemcami o vstup do bratislavského letiska sa viackrát spomínali napríklad čínski investori.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) žiada ministerstvo dopravy a vládu, aby vypracovali analýzu rozvoja bratislavského letiska, ktorá bude zahŕňať nielen jeho prenájom, ktorý podporuje premiér, ale aj jeho privatizáciu a dopady na životné prostredie. „Táto analýza musí zároveň zahŕňať aj variant rozvoja, ak by letisko zostalo naďalej bez investora. Zásadnou podmienkou akýchkoľvek úvah o vstupe cudzieho kapitálu do Letiska M. R. Štefánika je však transparentná medzinárodná súťaž a zapojenie zástupcov opozície do tohto procesu,“ povedal poslanec a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan.

Prenájom alebo privatizácia letiska sa však podľa predsedu liberálov Richarda Sulíka nemôže stať príležitosťou na korupciu a príjem do straníckych koaličných pokladní. "Smer a jeho predseda Robert Fico poškodili občanov Slovenska nespočetnekrát. Medzi takéto prípady patrí aj zrušenie privatizácie bratislavského letiska v roku 2006. Slovensko prišlo o obrovské investície do jeho rozvoja len preto, lebo Robert Fico a Smer-SD potrebovali urobiť po vyhratých voľbách pred svojimi voličmi rituálne gesto,“ pripomenul Sulík.

V Európe podľa šéfa liberálov zrejme neexistuje hlavné mesto, ktoré by malo ešte horšie letisko z hľadiska vybavovacej kapacity, komfortu cestujúcich a dopravy, ako bratislavské. "Slová ministra dopravy Árpáda Érseka, že má súhlas premiéra na vypracovanie viacerých alternatív prenájmu letiska, chápeme ako priznanie hrubej chyby, ktorú Ficova vláda urobila po voľbách v roku 2006,“ uzavrel Sulík.