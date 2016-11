Sociálna sieť LinkedIn v Rusku končí

Moskovský mestský súd 10. novembra zamietol odvolanie proti zákazu prevádzkovania siete LinkedIn na území Ruska. Súd nižšieho stupňa predtým rozhodol, že požiadavka Roskomnadzora zakázať prevádzkovanie tejto sociálnej siete v Rusku je oprávnená. LinkedIn totiž podľa súdu porušuje zákon o lokalizácii dát tým, že nespracúva osobné údaje ruských užívateľov na území Ruska. Podľa Roskomnadzoru LinkedIn nepreniesol svoje servery do Ruska a navyše zhromažďuje a prenáša údaje o občanoch, ktorí nie sú užívateľmi LinkedIn, bez ich súhlasu. Vzhľadom na skutočnosť, že LinkedIn nemá v Rusku oficiálne zastúpenie, požiadal Roskomnadzor súd o vydanie rozhodnutia obmedzujúceho prístup k tejto sociálnej sieti.

Poradca ruského prezidenta pre oblasť Internetu German Klimenko pred časom pre denník Kommersant povedal, že „ak Roskomnadzor zvíťazí a zablokuje (LinkedIn), bude to signál pre spoločnosti, ktoré (osobné údaje Rusov) neukladajú na ruské servery. To sa týka aj Facebooku, Twitteru a všetkých zahraničných spoločností“. Podľa agentúry TASS by LinkedIn mohol byť prvou obeťou federálneho zákona o osobných údajoch, podľa ktorého sú internetové spoločnosti povinné presunúť všetky ruské údaje na servery nachádzajúce sa na území Ruskej federácie.