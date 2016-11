Maďarsko zníži firemnú daň na deväť percent

ČTK |

Maďarsko zníži od budúceho roka daň z firemných ziskov na jednotných deväť percent. Povedal to vo štvrtok maďarský premiér Viktor Orbán. V súčasnosti je firemná daň desať percent pre firmy so ziskom do 500 miliónov forintov a 19 percent pre zisky nad 500 miliónov HUF.