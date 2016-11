Dolár je na 13,5-ročnom maxime

Americkú menu tlačia nahor vyhliadky na skoré zvýšenie úrokových sadzieb, ktoré sa ďalej zvýšili po vystúpení šéfky americkej centrálnej banky (Fed) Janet Yellenovej.

Dolárový index, ktorý meria hodnotu dolára ku košu šiestich hlavných svetových mien, vystúpil pred 17:00 SEČ na 100,59 bodu a mierne prekonal stredajšie maximum 100,57 bodu. Dostal sa tak na najvyššiu úroveň od apríla 2003.

Euro odpisovalo asi štvrť percenta na 1,0674 USD a zostúpilo na takmer ročné minimum. Japonský jen strácal približne 0,3 percenta a nachádzal sa v blízkosti 109,40 JPY.

Dolár prekonal počiatočné straty po čiastkových údajoch z trhu bývania a trhu práce, ktoré vyzneli priaznivo. Yellenová potom vo svojom vystúpení v Kongrese povedala, že zvýšenie základnej sadzby by malo vzhľadom k pokračujúcemu rastu ekonomiky a inflácie prísť už čoskoro. Trh stavia na to, že Fed svoju základnú sadzbu zvýši v decembri, teda rok po prvom zvýšení z rekordného minima predošlých siedmich rokov.

Dolár od amerických prezidentských volieb výrazne spevňuje. Plány novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa na zníženie daní a zvýšenie investícií do infraštruktúry by mohli podporiť rast americkej ekonomiky, zatiaľ čo Trumpove návrhy na uvalenie ciel na lacný dovoz by mohli zvýšiť ceny. To posilňuje očakávania, že Fed bude zvyšovať úrokové sadzby rýchlejšie, než sa donedávna predpokladalo.