O vlaky zadarmo je záujem, cestujúcich bolo 22 miliónov

Ako štátny osobný vlakový dopravca vo štvrtok informoval, za desať mesiacov tohto roka využilo cestovanie zdarma po železnici vyše 22 miliónov osôb, čo predstavuje medziročný nárast bezplatných cestujúcich približne o 10 %. Je to takmer 41 % z celkového počtu 54,7 milióna prepravených cestujúcich od začiatku roka do októbra. V porovnaní s prvým rokom využívania bezplatnej prepravy ZSSK odviezla o 1,5 milióna viac žiakov a študentov a o 500-tisíc viac dôchodcov.

„Je to takmer 41 % zo všetkých cestujúcich vo vlakoch prevádzkovaných na základe zmluvy so štátom. Teší nás veľký záujem o cestovanie vlakmi našej spoločnosti a sme radi, že aj takto môžeme odľahčiť dopravu na cestách. Železnica stále patrí k najbezpečnejšej a najekologickejšej doprave,“ povedal riaditeľ úseku obchodu ZSSK Karol Martinček. Bezplatná preprava v dotovaných vlakoch funguje dva roky, od 17. novembra 2014.

ZSSK evidovala k 31. októbru 990 581 platných registrácií osôb na bezplatnú prepravu, z toho 180 127 detí do 15 rokov, 290 372 žiakov a študentov, 40 076 dôchodcov do 62 rokov a 480 006 nad 62 rokov, vrátane sociálnych dôchodcov. Registráciu má aj 31 456 cudzincov, z toho najviac z Českej republiky – 26 645.

V druhom roku bezplatnej prepravy vykonali bezplatní cestujúci takmer 26 miliónov ciest. Takmer o polovicu narástol počet ciest detí do 15 rokov, študenti uskutočnili viac ako 18 miliónov ciest. „Celkovo najväčší záujem je o linku Bratislava – Trnava, Košice – Prešov a Kysucké Nové Mesto – Žilina. Dôchodcovia absolvujú najdlhšie vzdialenosti napríklad na trase Bratislava – Humenné. Študenti najčastejšie využívajú linky vo vzdialenosti 26 km, napríklad Bratislava – Senec,“ priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Jeden zaregistrovaný cestujúci realizuje približne 21 ciest, pričom jedna cesta dosahuje dĺžku v priemere 64 km. Je to o 2 km menej ako v prvom roku realizácie bezplatnej prepravy. Platiaci zákazník sa prepravuje na vzdialenosť v priemere 39 km.

Od 17. novembra 2014 môžu bezplatne jazdiť vlakmi všetky deti do 15 rokov, všetci študenti denného štúdia do 26 rokov, rovnako aj všetci dôchodcovia, ktorí majú priznaný akýkoľvek dôchodok na základe zákona o sociálnom poistení. Podmienkou využitia je zaregistrovanie do osobitného systému ZSSK a získanie preukazu na bezplatnú dopravu. Bezplatne možno cestovať v regionálnej aj diaľkovej železničnej doprave na území Slovenska, pričom platí povinnosť mať zabezpečený nulový lístok na každú jazdu.

ZSSK aj v tomto roku zaznamenala zvýšený záujem o predplatné časové lístky na dochádzanie vlakmi do práce o 9 %. „Najväčší záujem je o traťové týždenné lístky, nárast je až o 25 %. Traťové časové lístky mesačne využíva približne 45-tisíc osôb. V priemere ľudia do práce cestujú na vzdialenosť 33 km,“ uviedol Kováč. Najviac využívané sú linky v rámci západného Slovenska – medzi Bratislavou a Trnavou, Galantou a Šaľou. „Na východe Slovenska je zvýšený záujem najmä o linku Košice – Margecany. V okolí Žiliny je to úsek Vrútky – Žilina, Čadca – Žilina, Kysucké Nové Mesto – Žilina,“ dodal hovorca.

Na základe rozhodnutia vlády od 1. februára 2015 bola zvýšená zľava na traťové predplatné lístky z pôvodných 30 % až 45 % na jednotných 50 % z obyčajného cestovného vo vlakoch objednaných štátom, čo zvýšilo záujem o cestovanie za prácou.