Volkswagen zníži počet zamestnancov o 30 tisíc

Predstavitelia spoločnosti v piatok na tlačovej konferencii v sídle Volkswagenu vo Wolfsburgu uviedli, že v Nemecku firma zruší 23 tis. pracovných miest. Automobilka uviedla, že tieto opatrenia budú znamenať od roku 2020 úspory v sume približne 3,7 mld. eur ročne.

V rámci urovnania emisného škandálu sa Volkswagen s americkými úradmi a majiteľmi zhruba 500 tis. vozidiel dohodol na zaplatení 15 mld. USD. Softvér, ktorý manipuloval emisné testy, bol celosvetovo v približne 11. mil. vozidlách Volkswagenu. Spoločnosť uviedla, že chce zredukovať náklady a investície, ktoré nie sú nevyhnutné, a presmerovať investície do produkcie elektrických vozidiel a digitálnych služieb.

Na Slovensku firma VW Slovakia, a. s. patrí k najväčším exportérom, investorom i zamestnávateľom v súkromnom sektore. V závode v Bratislave vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, Škoda Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky. V Martine vyrába komponenty pre podvozky a prevodovky a v Košiciach pripravuje vozidlá na export do Ruska. V Stupave vyrába nástroje pre produkčné linky. Koncom októbra začala v Bratislave stavbu nového logistického centra, do ktorého investuje približne 150 mil. eur.