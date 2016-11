Brusel Slovensku odblokoval pol miliardy eur zo starých eurofondov

Informoval o tom v piatok Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho.

Operačné programy Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Zdravotníctvo a Bratislavský kraj boli zablokované z dôvodu rôznych pochybení či zle nastavených mechanizmov. Vďaka dlhodobému úsiliu implementačných orgánov, ktoré úspešne koordinoval uvedený úrad vicepremiéra, sa však podarilo komisiu presvedčiť, aby peniaze uvoľnila.

„Úrad aktívne vyjednával so zúčastnenými aktérmi a hľadal riešenia v diskusiách s Európskou komisiou. Štátny rozpočet vďaka tomu nepocíti stratu,“ povedal Pellegrini. Zároveň dodal, že riadiace orgány, zodpovedné za dotknuté operačné programy, môžu už teraz predložiť záverečné žiadosti o platbu.

Aby v budúcnosti k zablokovaniu platieb nedochádzalo, dala vláda úradu vicepremiéra právomoc krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány. Znamená to, že úrad bude schvaľovať, priebežne monitorovať a vyhodnocovať tzv. záväzné plány. Tieto plány budú pre ministerstvá povinné a budú sa týkať kontrahovania, čerpania a dosahovania výsledkov v oblasti štrukturálnych fondov. Riadiace orgány, teda ministerstvá, sa ich budú musieť držať. Ak sa im to nepodarí, môže nad nimi prebrať dočasnú správu práve úrad podpredsedu vlády. „A to až do chvíle, kým neprijmú nápravné opatrenia,“ dodal Pellegrini.