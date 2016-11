Fitch: Trumpovo víťazstvo zvyšuje globálnu neistotu

V aktuálnej analýze to tvrdí medzinárodná ratingová agentúra Fitch. Nie je isté, do akej miery sa Trumpova volebná rétorika pretaví do reálnej politiky, jeho dôraz na väčší protekcionizmus v medzinárodnom obchode a jednostrannejšiu zahraničnú politiku však vzbudzuje globálne obavy.

Opätovné otvorenie rokovaní o podmienkach Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA) by priamo zasiahlo Kanadu a Mexiku. Posun smerom k protekcionizmu by pocítila aj Čína, ktorá by v prípade zvýšenia ciel na čínske vývozy do USA mohla reagovať zodpovedajúcimi protiopatreniami. To by malo výrazne negatívne dopady na hospodársky rast a infláciu v oboch krajinách, upozorňuje ratingová agentúra.

V zahraničnej politike si Fitch všíma Trumpove priaznivé predvolebné vyjadrenia na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina. To by mohlo signalizovať ústretovejší postoj novej administratívy voči ruským snahám o rozšírenie svojej sféry vplyvu. Obmedzenie vojenskej angažovanosti USA by zase mohlo prinútiť krajiny Európe, Ázii a na Blízkom východe k zvyšovaniu obranných výdavkov s negatívnymi dopadmi na rozpočtovú disciplínu. Fenomén Trump môže tiež povzbudiť politické strany a iniciatívy mimo tradičného stredo-ľavého a stredo-pravého spektra. Štandardní politici by tak boli pod tlakom, aby uvoľnili rozpočtovú politiku a ustúpili od štrukturálnych ekonomických reforiem, uzatvára ratingová agentúra.