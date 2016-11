Automobilka v Trnave potrebuje ďalších ľudí, štát jej ponúka pomoc

Nezamestnanosť v okolí Trnavy sa pohybuje pod štyrmi percentami a zamestnávatelia majú podľa neho problém so získavaním kvalifikovanej pracovnej sily. Fico po rokovaní s generálnym riaditeľom Rémi Girardonom povedal, že automobilka bude v určitom čase potrebovať približne 1 200 nových ľudí.

„Chceme ponúknuť spoločnosti PSA Groupe spoluprácu ušitú na mieru. Je tu ponuka, v rámci ktorej sa dvesto ľudí bude školiť na prácu v automobilke a týchto dvesto ľudí by po určitú dobu podporoval priamo štát,“ povedal Fico. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter spresnil, že pôjde o dvesto dlhodobo nezamestnaných, ktorých by počas troch mesiacov boli zamestnancami úradu práce. "Očakávame, že najmenej 180 z nich sa musí v automobilke uplatniť a získať pracovnú zmluvu,“ povedal Richter.

Prácu v automobilke ponúknu ešte v priebehu novembra aj 15 000 nezames­tnaným z iných regiónov Slovenska. Richter podotkol, že ak by sa napriek tomu nepodarilo nájsť potrebný počet pracovníkov, rezort povolí príchod ľudí z iných krajín. PSA Groupe momentálne zamestnáva v Trnave približne 250 cudzincov prevažne zo Srbska a Rumunska. Priemerná mzda kmeňových zamestnancov dosahuje okolo 1 300 eur.

Trnavská automobilka potrebuje od začiatku budúceho roka ďalších 800 až 850 ľudí do pripravovanej štvrtej zmeny. Vedenie však ráta s tým, že bude potrebovať aj ďalších štyristo nových ľudí ako náhradu za tých, ktorí prejdú do nitrianskej automobilky Jaguar. Riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti Ľubomír Kollár povedal, že momentálne je pripravených na prácu v štvrtej zmene asi 250 ľudí, z toho dvesto z vlastných zamestnancov. Nábeh štvrtej zmeny bude prebiehať od januára do marca budúceho roku, jej zavedenie súvisí s výrobou nového modelu Citroën C3 a ambíciou automobilky vyrábať ročne 360 tisíc a viac vozidiel. Štvrtá zmena bude pracovať len počas víkendov, jej zamestnanci si však môžu prilepšiť aj prácou cez týždeň.

Vlani výrobné pásy automobilky opustilo vyše 303-tisíc vozidiel, v tomto roku to má byť ešte viac. Objem výroby v roku 2018 má narásť až na 360 tisíc vozidiel. Automobilka v Trnave má momentálne okolo 3 500 zamestnancov, ich počet má po nábehu štvrtej, víkendovej zmeny narásť na približne 4 200.