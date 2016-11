Fico: Rozpočet je kvalitný a dodržíme ho

Európska komisia ho totiž ohodnotila ako plne v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu. Fico vníma ako neopodstatnené vyjadrenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podľa ktorej v návrhu rozpočtu prevažujú negatívne riziká nad pozitívnymi.

„Nebudem komentovať rôzne vyjadrenia zo strany Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Myslím si, že prognóza Európskej komisie, pokiaľ ide o vývoj ekonomiky a zamestnanosti a hodnotenie Európskej komisie, pokiaľ ide o rozpočet Slovenskej republiky, je najlepšou odpoveďou Rade pre rozpočtovú zodpovednosť,“ povedal Fico na piatkovej tlačovej konferencii.

Ku kritike rozpočtovej rady sa pridal aj minister financií Peter Kažimír. Reagoval napríklad na riziko, ktoré rada vidí v rozpočte zdravotníctva. „Rozpočtová rada si robí svoju úlohu, ale v prípade týchto výtiek si myslím, že ide ďaleko za svoj mandát,“ konštatoval.

V zdravotníctve je totiž podľa Kažimíra jasne identifikovaný plán úspor na základ projektu Hodnota za peniaze, ktorý má už v budúcom roku úspory v rámci rezortu zdravotníctva v objeme zhruba 180 miliónov eur.

„Takýchto štuchancov so strany rozpočtovej rady sme už zažili za posledné roky dosť, ale samozrejme výsledok je dôležitý,“ dodal minister financií. Kažimír zároveň pripustil, že rozpočtové príjmy v budúcom roku budú v skutočnosti vyššie, ako sa predpokladá v návrhu rozpočtu. Ak sa to potvrdí, využité budú tieto nadpríjmy na investičné projekty.

Slovensko je podľa hodnotenia Bruselu medzi piatimi krajinami eurozóny, ktorých rozpočet na budúci rok je v plne v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu. Okrem nás majú rozpočet v poriadku Nemci, Estónci, Luxemburčania a Holanďania.

"Celkovo, Európska komisia konštatuje, že návrh rozpočtového plánu Slovenska, ktoré je v súčasnosti v preventívnej časti paktu, je v súlade s ustanoveniami Paktu stability a rastu. Komisia vyzýva miestne orgány k dôslednej implementácii rozpočtu na rok 2017,“ píše sa v hodnotení rozpočtového plánu Slovenska.

Podľa návrhu rozpočtu má verejná správa na budúci rok hospodáriť so schodkom 1,29 % hrubého domáceho produktu (HDP). Kabinet plánuje znížiť schodok v roku 2018 na 0,44 % HDP a prvý prebytkový rozpočet by malo Slovensko dostať v roku 2019 s plusovým saldom 0,16 % HDP. Verejný dlh by tak mohol postupne klesať až k úrovni 49,1 % HDP v roku 2019. Súčasťou návrhu je pritom aj rezerva v sume 100 miliónov eur, ktorá zatiaľ nemá presné rozdelenie. Časť z nej však určite pohltí úprava miezd vo verejnej správe, ktorá vzíde z prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania.