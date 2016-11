Obria továreň Tesly môže byť v Česku. Má lítium, nemá euro

Uviedla to webová stránka The Space Invader (TSI) s odvolaním sa na informované zdroje. Gigafactory 1 na výrobu lítium-iónových batérií teraz Tesla buduje v americkom štáte Nevada a po dokončení to má byť najväčšia budova na svete.

Šéf Tesly Elon Musk na nedávnej návšteve Nemecka oznámil plány na otvorenie druhej Gigafactory niekde v Európe. Musk povedal, že nová továreň bude vyrábať tak batérie, ako aj elektromobily. „V podstate pôjde o integrovanú Gigafactory 2,“ povedal Musk.

Česko je pre továreň Tesly podľa zdroja vhodné predovšetkým preto, že má v Krušných horách vysoké zásoby lítia, ktoré je základnou zložkou dnešných vyspelých batérií. V okolí Cínovca a Dubí na Teplicku sa skrývajú státisíce ton lítia a začali tam už prípravy na jeho ťažbu.

Spoločnosť Cínovecká deponie, ktorú ovláda investičná skupina RSJ miliardára Karla Janečka, dostala minulý mesiac podľa tlače od banského úradu posledné povolenie na ťažbu lítia z odkaliska v Cínovci.

Janečková firma sa tak môže stať prvým ťažiarom, ktorý bude lítium na území Česka cielene ťažiť. V Krušných horách chce lítium ťažiť hlbinne aj firma Geomet, ktorú vlastní austrálska spoločnosť European Metals. TSI uviedol, že zástupca tejto firmy Otto Janout odkazuje ohľadom dobrých vyhliadok odbytu tejto suroviny práve na plány Elona Muska.

Zdroje TSI takisto vysvetľujú Muskov záujem o Česko relatívne lacnou a kvalifikovanou pracovnou silou, nízkymi cenami pozemkov a ďalších zdrojov potrebných na vybudovanie a prevádzku veľkej továrne. Česko má tiež ideálnu geografickú pozíciu v srdci Európy.

Niektoré zdroje z českej vlády TSI oznámili, že umiestnenie továrne Tesly severne od Prahy má veľké šance, aj keď zatiaľ nie je nič dohodnuté. Vláda by podľa nich ponúkla daňové úľavy a ďalšie investičné stimuly.

Ďalšími lokalitami, o ktorých údajne Musk uvažuje, sú Maďarsko, Poľsko a Rumunsko, teda krajiny, ktoré nepoužívajú „obávané“ euro. Firma by mala svoje rozhodnutie oznámiť budúci rok, uviedol TSI.

„Ministerstvo priemyslu a obchodu nekomentuje investičné zámery dovtedy, než začnú nadobúdať reálne obrysy a kým na to nezíska súhlas potenciálneho investora,“ povedal Roman Prorok z ministerstva priemyslu a obchodu spravodajskému webu Info.cz, ktorý na správu upozornil. Ministerstvo by však výrobu elektromobilov uvítalo, pretože táto oblasť patrí k jeho prioritám.

Nová továreň by Tesle umožnila dramatické zvýšenie produkcie vozidiel z terajších necelých 80 000 ročne. Firma by sa tým priblížila veľkým automobilovým výrobcom.