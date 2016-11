Schäuble sa ohradil proti výzve Bruselu, aby Nemecko viac míňalo

Tá v podstate vyzvala Nemecko k väčšiemu míňaniu, keď odporučila eurozóne ako celku uvoľnenie verejných financií v rozsahu 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). To má podľa komisie prispieť k podpore reforiem a hospodárskeho ras­tu.

„Sme viazaní európskymi zákonmi a tými je viazaná takisto komisia. Pakt stability hovorí, že komisia posudzuje rozpočty členských štátov. Komisia sa namiesto toho vyjadrila k fiškálnemu manévrovaciemu priestoru eurozóny, a k tomu nemá mandát,“ povedal Schäuble na akcii, ktorú v Berlíne usporiadal denník Süddeutsche Zeitung.

Komisia v stredajšej výročnej analýze Nemecko výslovne nemenovala. Pretože sa ale Francúzsko, Taliansko a Španielsko pohybujú na hranici povolených deficitov, má z veľkých krajín eura priestor pre zvyšovanie verejných výdavkov a uvoľnenie rozpočtov iba Berlín.

Vládu kancelárky Angely Merkelovej čakajú na jeseň budúceho roka parlamentné voľby, v ktorých sa jej konzervatívna strana CDU stretne v boji o voliča najmä s euroskeptickou a populistickou AFD, ktorá vo verejných financiách kladie dôraz na tradičné nemeckú šetrnosť. Stredajšie odporúčania komisie kritizovali nemecké konzervatívne mé­diá.

Podľa Schäubleho je nutné držať sa únijného Paktu stability a rastu, ktorý stanovuje mantinely rozpočtovým deficitom a nariaďuje postupné znižovanie deficitov, pretože je to v záujme ochrany eura.

Minister tým podľa agentúry Reuters narážal na to, že komisiu vnímajú mnohé severoeurópske krajiny ako príliš ústretovú k porušovaniu paktu krajinami južnej Európy.

Nemecko požiadavky paktu na znižovanie deficitov plní od roku 2012 viac než musí, a od roku 2013 dokonca má rozpočtové prebytky. Komisia preto Berlínu opakovane odporúča, aby Nemecko zvýšilo domáce výdavky, čo by podporilo ekonomiku celej eurozóny a znížilo závislosť nemeckej ekonomiky na vývoze.

„Nežiadame o väčšie míňanie všetky členské štáty. Avšak tie krajiny, ktoré by to v záujme primeranej fiškálnej pozície celej eurozóny robiť mali, by nemali byť prekvapené,“ povedala na slová nemeckého ministra hovorkyňa komisie Annika Breidthardtová. „Toto naše vyjadrenie len odráža to, čo odporúčame už dlhší čas,“ dodala.