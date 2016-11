Osem miest dostane obchvaty

Diaľnice či obchvaty na cestách prvej triedy sa aktuálne kreslia pre desiatky ďalších miest, do roku 2020 sa však dočká zatiaľ osem. Dvojprúdovky obídu Šaľu a Brezno a nové diaľnice zase Bratislavu, Žilinu, Čadcu, Ružomberok, Prešov a Košice. Nový minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) urýchľuje obchvaty Šale a Komárna. Obe mestá zápasia s vyše 20-tisíc autami denne.

Naposledy sa dokončil obchvat Bardejova. Slovenská správa ciest v súčasnosti stavia obchvat Brezna a plánuje aj ďalšie cesty. "Investičná výstavba a správa ciest má okrem Šale v príprave obchvaty Trnavy, Holíča, Komárna, Senice, Vrábeľ, Kalnej nad Hronom a Levíc. Samotné realizácie však závisia od štúdií realizovateľnosti a od financií,“ hovorí Zuzana Hromcová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest.

Cez krajské mesto Trnavu, ktorá má len čiastočný obchvat, v minulom roku prechádzalo miestami viac ako 18-tisíc automobilov denne. Senica na ceste prvej triedy I/51 každý deň zvláda takmer 17-tisíc vozidiel. Holíč je na ceste prvej triedy I/2 denne zaťažený viac ako 13-tisíc automobilmi.

Napriek tomu, že centrá miest sú zaplavené autami, financie na výstavbu obchvatov chýbajú. Štát navyše v mnohých prípadoch nemá pripravené ani projekty. "Výstavba obchvatov menších miest bude závisieť od dostupných zdrojov financovania, stavu pripravenosti jednotlivých úsekov, ako aj od technického riešenia konkrétnych úsekov,“ informuje oddelenie pre komunikáciu ministerstva dopravy.

Zápchy v Šali, Trnave aj Žiline

Na zložitú situáciu v meste začiatkom novembra upozorňovali obyvatelia Šale, ktorí poukazovali na meškajúcu výstavbu obchvatu mesta. "Cez Šaľu denne prejde 27-tisíc áut po ceste I/75, ktorá vedie cez celé mesto. Každý deň sú tu zápchy, v pondelky a piatky sú až extrémne,“ povedal pre Pravdu občiansky aktivista Jozef Klačko. Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 cez mesto po ceste prvej triedy I/75 ponad rieku Váh denne prejde viac ako 20-tisíc automobilov.

Na porovnanie, napríklad cez Žilinu po ceste prvej triedy I/11 prejde podľa rovnakého sčítania denne takmer 38-tisíc automobilov. Výraznú časť na seba preberie diaľnica D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, ktorá má byť podľa zmluvy hotová v roku 2017. A tiež južný obchvat po D1 cez tunel Višňové, ktorý má byť hotový v roku 2019 až 2020.

Čiastočný obchvat Brezna do roku 2017

Plány sú aj na cestách prvej triedy. Okrem šalianskej cesty z eurofondov bude financovaný aj prvý úsek druhej etapy výstavby obchvatu Brezna, kde tranzitná doprava prechádza priamo cez centrum mesta. V roku 2015 bola na ceste prvej triedy I/66 zaznamenaná priamo v centre mesta intenzita na úrovni 10¤727 automobilov denne. "Obchvat Brezna I. etapa by mala byť ukončená v máji 2017 s financovaním 20,9 milióna eur. Predpokladaný termín realizácie prvého úseku II. etapy je rok 2018 až 2020 za 27 miliónov eur a na druhý úsek II. etapy je spracovaná iba technická štúdia,“ povedala Zuzana Hromcová zo Slovenskej správy ciest (SSC).

Prvá etapa breznianskeho obchvatu je v súčasnosti vo výstavbe a odľahčí najmä západnú časť mesta. Po dostavbe sa však v budúcom roku napojí na cestu druhej triedy II/529, ktorá spája Brezno s Hriňovou. Tranzit, ktorý chce cez Brezno prejsť zo západu smerom na Rimavskú Sobotu alebo na sever smerom na horský priechod Čertovica, bude musieť stále prejsť cez centrum mesta. Mesto úplne odľahčí obchvat dostavaný až s druhou etapou. "V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 2014 – 2020 sa budú realizovať projekty, ktoré sú pripravené po projektovej stránke. Reálne máme v pláne realizovať I/66 Brezno – obchvat, II. etapa, a I/75 Šaľa – obchvat. Opodstatnenosť ostatných projektov musia potvrdiť štúdie realizovateľnosti,“ informuje ministerstvo dopravy.

Komárno kandiduje na PPP projekt

Na juhu Slovenska je jedným z najvyťaženejších miest Komárno, kde po ceste prvej triedy I/63 denne priamo cez mesto prejde 21¤847 áut. Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) označil v rozhovore pre Pravdu obchvat Komárna ako jedného z kandidátov na financovanie výstavby zo súkromného kapitálu formou PPP projektu. "V roku 2019 dokončíme most v Komárne. Jednou z možností je vybudovanie obchvatu Komárna formou PPP projektu spolu s napojením mosta a následné spojenie s rýchlostnou cestou R1 formou cesty prvej triedy,“ povedal minister Érsek.

Na východe Slovenska SSC v tomto roku dokončila juhozápadný obchvat Bardejova, cez ktorý v minulom roku prechádzalo po ceste prvej triedy I/77 takmer 20-tisíc automobilov smerujúcich smerom na hranice s Poľskom. Okrem toho IVSC Košice realizuje preložku cesty I/68 v Prešove, ktorá vytvorí tzv. malý obchvat ako súčasť mestského okruhu. Obchvat mimo intravilánu Prešova vytvorí diaľnica D1 v kombinácii s rýchlostnou cestou R4. V minulom roku v Prešove intenzita dopravy miestami prekračovala úroveň 30-tisíc vozidiel za 24 hodín.

„Pri dostatočnom prísune financií by obchvaty teoreticky mohli byť vybudované v týchto mestách: Sabinov, Plavnica, Stropkov a v rámci preložky cesty I/18 by to bolo mesto Strážske a obce Voľa, Nacina Ves a Petrovce nad Laborcom,“ hovorí Hromcová. Cez Sabinov v roku 2015 denne prešlo viac ako 12-tisíc automobilov a Stropkov je zaťažený dopravou na úrovni takmer 11-tisíc vozidiel.

Obchvat aj diaľnica okolo Krupiny

V Žilinskom a Trenčianskom kraji v súčasnosti SSC nemá rozostavaný žiadny obchvat. Žilinská pobočka SSC má v pláne zaradené obchvaty Prievidze a obce Drietoma. Cez Prievidzu v minulom roku jazdilo viac ako 18-tisíc automobilov. Prievidzu však v budúcnosti má odľahčiť aj výstavba rýchlostnej cesty R2 v úseku Nováky – Ráztočno. SSC chce stavať aj tieto obchvaty z aktuálne dostupných eurofondov. "Realizácia uvedených obchvatov sa plánuje v rokoch 2019 až 2022 v rámci OPII 2014 –2020,“ uvádza Hromcová.

Na strednom Slovensku by okrem breznianskeho obchvatu mala vzniknúť aj preložka cesty I. triedy I/75 v Lučenci. Mesto denne zvláda nápor viac ako 13-tisíc automobilov. V budúcnosti podľa plánov Národnej diaľničnej spoločnosti však mesto odľahčia rýchlostné cesty R2 spolu s R7. Druhá menovaná skončí západne od mesta v križovatke Lučenec. Cestári rovnako pripravujú obchvat Krupiny na ceste I/66. Cez mesto v minulom roku prešlo takmer 10-tisíc automobilov denne. Diaľničiari však majú v plánoch rýchlostnú cestu R4, ktorá taktiež vytvorí obchvat Krupiny.

Autá sú dostupné ako nikdy predtým

Ľudí lákajú nízke ceny áut. Ceny nových áut za posledné roky klesli a platy, naopak, išli hore. Staršie autá sú mimoriadne lacné a auto v slušnom technickom stave možno kúpiť aj za tisíc eur. V minulosti ľudia šetrili na auto roky, teraz autá obmieňajú častejšie. Trend podporujú nízke ceny jazdených automobilov, nízke ceny palív a zvyšujúca sa životná úroveň. Napriek snahám o využívanie hromadnej dopravy čoraz viac ľudí využíva na denné dochádzanie práve automobil. Trend v Európskej únii je pritom opačný.

Slovenské mestá na nový trend nedokázali reagovať lepšou ponukou hromadnej dopravy. Tá súčasná je často drahá a spoje nejdú dostatočne husto, a to najmä v menších mestách. V západnej Európe pribúdajú ulice, kde je zákaz pre autá a voľný prechod majú len autobusy. Trendom je tiež hromadná doprava zadarmo pre čoraz širšie skupiny obyvateľstva.