Nový Zéland verí, že Trump si pri transpacifickej dohode dá povedať

Predseda novozélandskej vlády John Key v sobotu na summite Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Peru konštatoval, že sa to dá dosiahnuť prijatím kozmetických zmien, vďaka ktorým bude dohoda akceptovateľná pre novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, alebo uzatvorením menej ambicióznej dohody bez USA.

Nesmie sa dovoliť, aby „obrovská beznádej“ vyvolaná názormi Trumpa na obchod spomalila ekonomickú integráciu. „Hoci sa USA nebudú chcieť zapojiť do voľného obchodu, prezident Trump musí vedieť, že iné krajiny to chcú,“ vyhlásil Key. Novozélandský premiér však uviedol, že si osobne myslí, že prezident Trump bude do veľkej miery taký, aký je šéf firmy. „Je flexibilným podnikateľom. Uvedomí si, že má svoju úlohu,“ dodal.

Mexický prezident Enrique Peňa Nieto vyhlásil, že Severoamerická dohoda o voľnom obchode (NAFTA) je na prospech zamestnancov a firiem na oboch stranách mexicko-americkej hranice. Vyjadril však obavy, že USA by sa mohli otočiť chrbtom k obojstranným obchodným vzťahom.

„Sme teraz v etape uprednostňovania dialógu ako spôsobu budovania novej agendy v našich bilaterálnych vzťahoch,“ konštatoval.