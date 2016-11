Maďari sú bližšie k výstavbe elektrárne Paks 2

"Znamená to, že Maďarsko neporušilo nariadenia o štátnych zákazkách, keď uzavrelo medzivládnu dohodu. Maďarsko malo právo nielen podpísať dohodu s Ruskom, ale aj podpísať také dohody, ktoré toto nariadenie čiastočne neberie do úvahy z technického hľadiska,“ uviedol maďarský šéf úradu vlády János Lázár.

Podľa neho sa spolupráca s Európskou komisiou vo veci rozširovania atómovej elektrárne Paks začala už v novembri 2013. Odvtedy mali predstavitelia EK podrobne preskúmať všetky aspekty maďarskej dohody o jadrovej energetike vrátane časti o zákazkách a ich udeľovaní. "Komisia spočiatku spochybňovala právo Maďarska na uzatvorenie tejto dohody. Potom sa zaoberala tým, či technické a technologické parametre projektu spĺňajú požiadavky Európskej komisie. Ďalej mala námietky voči utajovaniu dôverných informácií obsiahnutých v dohode, a či toto zodpovedá pravidlám Európskej únie. Ďalej skúmala otázku, či princípy štátnych zákaziek spojených s realizáciou projektu a ich udeľovanie sú v súlade s európskou legislatívou,“ dodal Lázár.

Poslednou doposiaľ nerozhodnutou otázkou zostáva predpokladaná nedovolená štátna podpora. Podľa Lázára sa očakáva, že budúci týždeň má byť Maďarsku odovzdaný dokument, týkajúci sa tejto veci. „Znamená to, že v novembri 2016 budú odstránené všetky prekážky a Maďarsko bude môcť v rokoch 2017 až 2018 pristúpiť k realizácii projektu v hodnote 12,5 miliardy eur,“ konštatoval Lázár.

Jadrová elektráreň Paks má štyri bloky s reaktormi VVER-440, ktoré uviedli do prevádzky v rokoch 1982 až 1987. Prevádzka prvej dvojice bola predĺžená o 20 rokov a teraz prebieha konanie o predĺžení doby prevádzky tretieho a štvrtého bloku. V jadrovej elektrárni Paks 2 sa pripravuje výstavba dvoch blokov s reaktormi VVER-1200, ktoré sa radia do generácie III+. V roku 2014 bola podpísaná medzivládna dohoda medzi Maďarskom a Ruskom o výstavbe tejto elektrárne a dohoda o poskytnutí úveru Ruskom na financovanie 80 % investičných nákladov. Nové bloky by mali začať dodávať elektrinu v rokoch 2024 až 2025.