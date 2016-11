Budapešť má ukončiť blokáciu Mochoviec

Bez novej linky by elektrina z Mochoviec nemala ako ísť na Balkán a rentabilnosť dostavby by tak bola otázna. Podľa zistení Pravdy prebehlo na túto tému najnovšie stretnutie na úrovni štátnych tajomníkov rezortu Ministerstva hospodárstva SR a maďarského ministerstva hospodárstva.

Ide o linku z Mochoviec cez Veľký Ďur pri Leviciach do Maďarska. Rezortní štátni tajomníci oboch krajín dospeli k dohode, podľa ktorej by sa mala maďarská strana zaktivizovať a práce na vedení rozbehnúť s viditeľným efektom do konca roka. Maďarský nezávislý prevádzkovateľ prenosovej sústavy elektrickej energie MAVIR ZRt. aktuálne vyhlásil, že na výstavbe nového prepojovacieho vedenia medzi Slovenskom a Maďarskom pracuje v súlade s platnými pravidlami Európskej únie. „S ohľadom na zoznam kľúčových projektov platného nariadenia EÚ 347/2013 maďarský a slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy spolupracujú na novom prepojovacom vedení medzi oboma krajinami,“ uvádza vo svojom stanovisku MAVIR. Zoznam kľúčových projektov pritom zahŕňa prepojenie typu 400 kV medzi Gabčíkovom (SR) a obcami Veľký Ďur (SK) a Gönyű (MR), prepojenie 2×400 kV medzi Sajóivánkou (MR) a Rimavskou Sobotou (SR), ako aj prepojenie medzi obcami Kisvárda (MR) a Veľkými Kapušanmi (SR) s objemom 400 kV.

Maďarský trh s elektrinou je podľa MAVIR-u plne liberalizovaný s nediskriminačným prístupom k zahraničným subjektom. „Subjekty s platnou licenciou relevantných národných autorít majú prístup k prenosovým kapacitám ponúkaným v transparentnej aukcii či priamo k voľným kapacitám operátorov prenosových kapacít,“ uvádza maďarský prevádzkovateľ, pričom aktuálne trhy Čiech, Slovenska, Maďarska či Rumunska sú v oblasti nákupov úzko prepojené a podľa neho tak nič nebráni efektívnemu obchodovaniu. Slovenský štátny prevádzkovateľ siete Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) sa o tejto téme zatiaľ nevyjadril.

Ešte donedávna bol stav taký, že práce viazli. Začiatkom tohto roka sa SEPS vyjadril smerom na maďarskú stranu kriticky. „S fyzickou výstavbou vedení sa začne až po získaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Pretože na strane MAVIR mešká schválenie Zmluvy o výstavbe vedení medzi MAVIR a SEPS, nebolo možné začať práce na projektoch pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, takže pôvodný termín ukončenia výstavby vedení (koniec roka 2018) sa posunie na rok 2019,“ informovala vtedy slovenská spoločnosť. Celkové predpokladané náklady na realizáciu výstavby vedení spolu s vyvolanými úpravami v koncových rozvodniach SEPS sa odhadujú na úrovni okolo 60 miliónov eur.

V Slovenských elektrárňach, ktoré stavajú Mochovce, má 34 percent akcií štát. Daňovníci už doplatili na zvyšovanie rozpočtu z pôvodných 2,8 miliardy eur na 5,1 miliardy eur a tiež na časový posun, keďže dokončenie mešká už päť rokov a to na úkor vyplácania dividend zo ziskov elektrární do štátnej kasy. Blok číslo 3 má byť spustený v novembri 2017, blok 4 o rok neskôr. Podiel 66 percent akcií v Slovenských elektrárňach postupne preberá od talianskeho Enelu český Energetický a průmyslový holding, za ktorým je miliardár Daniel Křetinský. Ten už naznačil, že linka do Maďarska je potrebná. „Čo sa týka situácie v juhovýchodnej Európe, pevne verím, že povedie k tomu, že racionálne prepojenie do Maďarska bude dobudované,“ povedal nedávno Křetinský.