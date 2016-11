Spotrebiteľská nálada je najlepšia od začiatku roka 2008

Aktuálny výsledok tak bol o 5,2 bodu vyšší ako v rovnakom období minulého roka a prevyšoval dlhodobý priemer. Oproti stavu pred štvrťrokom sa indikátor zvýšil o 4,9 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V porovnaní so septembrom tohto roka sa dôvera zvýšila pri dvoch z 12 sezónne očistených indikátorov, a to pri hodnotení doterajšieho vývoja ekonomiky a plánoch domácností na veľké nákupy. Pri ôsmich indikátoroch sa situácia zmenila minimálne, teda menej ako o 1 bod. Zhoršenie evidovali štatistici pri dvoch indikátoroch, a to doterajšia inflácia a podmienky sporenia v SR.

Medziročne sa zlepšilo najmä hodnotenie doterajšej inflácie, doterajšej hospodárskej situácie, očakávanej hospodárskej situácie, očakávanej nezamestnanosti a očakávaných úspor domácností. Z dvanástich ukazovateľov kleslo hodnotenie iba pri troch, aj to iba mierne. Išlo o očakávanú infláciu, plány domácností na veľké nákupy a podmienky sporenia na Slovensku. V porovnaní spred štvrťrokom rástlo najmä hodnotenie očakávanej hospodárskej situácie a očakávanej nezamestnanosti, naopak mierne sa zhoršil ukazovateľ doterajšej inflácie a podmienok na veľké nákupy.

Podľa údajov Európskej komisie v rebríčku 27 štátov usporiadaných podľa klesajúceho indexu spotrebiteľskej dôvery sa v októbri 2016 Slovensko so sezónne očistenou hodnotou 5,5 bodu umiestnilo na 13. priečke a malo o 1 bod priaznivejšiu spotrebiteľskú atmosféru ako bol priemer Európskej únie.