Susedom padli meny, euro je naša výhoda

Lokálne aj svetové meny nateraz sledujú rétoriku budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ak by pokračoval v populistických predvolebných slovách o protekcionizme a clách na dovážaný tovar, USA aj svetový obchod by smerovali do krízy. Trhy však nateraz veria, že Trump clá nezavedie, ale americkým firmám zníži dane a investuje do infraštruktúry. Americká centrálna banka tomu zjavne verí tiež, keďže sa nepripravuje na zlé časy, ale naopak, pokračuje v plánoch na zvyšovanie úrokových sadzieb. Investori preto veria doláru, ktorý sa oproti euru za posledné dva týždne od amerických volieb posilnil už o päť percent na 1,06 dolára za euro.

Labilnejšie meny Česka, Poľska a Maďarska sa však oproti doláru oslabili ešte viac a stratili aj oproti euru. „Slovensko sa kurzovým rizikám vyhlo vďaka zavedeniu spoločnej meny euro. Domáce podniky väčšinu obchodov so zahraničnými partnermi vykonávajú v eurách a vďaka tomu sa na rozdiel od minulosti nemusia obávať strát spôsobených nečakaným posilnením alebo oslabením slovenskej koruny,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž.

Až 85 percent slovenských výrobkov sa vyvezie do štátov Európskej únie. Euro tiež stojí za rozvinutým automobilovým priemyslom a podporilo aj príchod Jaguar Land Roveru na Slovensko. Menu euro ako jeden z kľúčových faktorov pri umiestnení nových investícií na Slovensku spomínal aj nemecký Volkswagen. „Jednotná mena výrazne prospieva zahraničnému obchodu, a tým aj rastu ekonomiky,“ dodala Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.

Na druhej strane, súčasné tlačenie eur Európskou centrálnou bankou vyvoláva otázniky. Na jednej strane sú výsledkom lacné pôžičky, na druhej strane neistota, či v budúcnosti nepríde vysoká inflácia, ak sa európsku ekonomiku nepodarí naštartovať. Členovia eurozóny sa tiež musia skladať na záchranu zadlženého Grécka, kde je rizikom, že ak krajina neprijme dobré reformy, Gréci peniaze nikdy nevrátia. Spoločnou menou euro sa platí v 19 krajinách Európskej únie a všetky štáty ručia za splácanie dlhov každého jedného člena.

Euro zlacňuje cezhraničné nákupy

Euro však pre Slovensko prináša nateraz zjavne viac výhod ako nevýhod. Euro je okrem iného silnejšie ako meny okolitých krajín a vďaka tomu sa Slovákom oplatí vycestovať za nákupmi do zahraničia. Podľa analýzy Poštovej banky sú potraviny v susednej Českej republike lacnejšie v priemere o 7 percent. Ešte výraznejší je tento trend v Maďarsku, kde je až o 17 percent lacnejšie ako na Slovensku a až o 20 percent nižšie ceny sú v susednom Poľsku.

Oslabenie lokálnych mien, za ktorým stojí aj americký dolár, výhodu eura pre Slovensko ešte zvýraznilo. Po vyhlásení výsledkov amerických prezidentských volieb nič naznačovalo posilňovanie dolára. „Prvotná reakcia okolitých mien, teda českej koruny, forintu aj zlotého, na Trumpovo víťazstvo vo voľbách bola podobná ako reakcia eura – začali sa oproti doláru posilňovať. Následne však svoje zisky pomerne rýchlo zmazali. Aktuálne aj na meny stredoeurópskeho regiónu vplýva ekonomická neistota v eurozóne a, naopak, viera v americkú ekonomiku, čo ich posiela smerom nadol,“ povedala Jana Glasová, analytička Poštovej banky. Finančné trhy momentálne uverili tomu, že nový prezident USA ekonomiku príliš nepoškodí.

Vďaka tomu bude môcť centrálna banka Fed dvihnúť úroky a prestane sa s tlačením peňazí, na čo dolár reaguje posilňovaním. „Kombinácia zníženia daní a regulácií zvyšuje firmám zisky po zdanení bez toho, aby samy niečo museli urobiť, čo vedie k vyššej atraktívnosti amerických akcií. Navyše, fiškálny stimul zvyšuje šance vyššej inflácie, a tým aj tlak na zvýšenie sadzieb americkou centrálnou bankou Fed, čo povedie k vyššiemu úroku amerických dlhopisov a ich vyššej atraktívnosti v porovnaní s európskymi,“ uviedol analytik Tatra banky Tibor Lörincz.

Stávka na frank Maďarom nevyšla

Euro v minulosti ochránilo Slovensko aj pred problémami so splácaním hypoték. Pred príchodom krízy v roku 2009 v susednom Maďarsku banky ľuďom vo veľkom predávali hypotéky v zahraničných menách ako napríklad vo švajčiarskych frankoch. Vychádzali z toho, že dlhodobo maďarská ekonomika posilní forint a ľudia vďaka tomu výrazne ušetria na mesačných splátkach.

V realite sa však udial presný opak a po vypuknutí krízy sa švajčiarsky frank prudko posilnil oproti maďarskému forintu. Nešťastní Maďari nevládali splácať svoje dlhy a vo veľkom začali prichádzať o strechu nad hlavou. Situáciu nakoniec vyriešila miestna vláda, ktorá preniesla obrovské straty na plecia súkromných bánk, čím si vyslúžila obrovskú kritiku zahraničia. Slovensko sa podobným problémom vyhlo práve pre zavedenie spoločnej meny euro.

Slováci si dnes požičiavajú za najnižšie úroky v histórií práve vďaka tlačeniu peňazí spustenému Európskou centrálnou bankou. Prístup k lacným peniazom by však Slovensko malo pravdepodobne aj pri zachovaní koruny. „V čase krízy klesali pre globálne uvoľnenú menovú politiku úrokové sadzby prakticky všetkých mien a mnohé krajiny platili rekordne nízke úroky investorom na dlhopisových trhoch. Napríklad Česko bez eura si dokáže stále lacnejšie požičiavať ako my v eurozóne,“ uviedol Stanislav Pánis, analytik J&T Banky.

Česi umelo oslabujú korunu

Slovensko pre zavedenie eura stratilo možnosť podpory exportu umelým oslabením vlastnej meny. Napríklad susedná Česká národná banka už tri roky drží kurz okolo úrovne 27 korún českých za 1 euro. Pred zvolením nového amerického prezidenta sa česká mena snažila prudko posilniť oproti euru. „Celkové intervencie na udržanie kurzu stáli len v októbri 139,3 miliardy českých korún. V priemere tak Česká národná banka každý deň intervenovala za 7 miliárd českých korún. Ak by takto intervenovala trebárs ešte rok, čo sa nedá podľa niektorých jej vyjadrení vylúčiť, za intervencie by vynaložila celkom 2,2 bilióna korún,“ priblížil český analytik zo spoločnosti Next Finance Vladimír Pikora.

Česká národná banka kurz českej koruny oslabuje nákupom zahraničných mien. Viac českých korún na finančných trhoch totiž znižuje silu meny oproti euru aj doláru. Česká národná banka môže teoreticky na finančné trhy vytlačiť ľubovoľný objem českých korún. V minulosti sa o niečo podobné pokúšala švajčiarska národná banka, ale nakoniec od intervencií upustila a nechala trh určovať kurz švajčiarskeho franku. Podobný scenár očakávajú špekulanti aj v susednej Českej republike, a preto vo veľkom nakupujú miestne dlhopisy. „Dnes je taký dopyt po českých dlhopisoch, že i keď má ČR horší rating, a teda je rizikovejšia ako Nemecko, český štátny dlhopis so splatnosťou 2 roky má výnos nižší ako rovnaký nemecký dlhopis,“ dodal Pikora. Český dlhopis má výnos mínus 0,87 percenta a nemecký mínus 0,69 percenta.