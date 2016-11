Jedenkrát a dosť - ďalší digitálny sľub

Ide o ďalší zo sľubov v oblasti, kde sa mnohé nenaplnilo a šanca na nápravu sa opakovala niekoľkokrát. Digitalizácia verejnej správy je projekt, na ktorom sa pracuje už viac ako desaťročie. Preinvestovalo sa vyše miliardy eur, mnohé však zostalo len na papieri.

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, chce novelu zákona pre stav „jedenkrát a dosť“ predložiť do Národnej rady SR už na jar budúceho roka. „Bude to stav, keď štát, ak raz dostane od občana nejaký údaj alebo informáciu, tak bude neprípustné a štát nebude môcť a smieť opätovne žiadať informáciu, ktorú už raz má,“ povedal Pellegrini na medzinárodnom kongrese ITAPA, podľa ktorého jednotlivé rezorty aktuálne trpia na niektoré zákonné obmedzenia zdieľania informácií.

Súčasný stav, ktorý minister opísal ako „rezortizmus“, spôsobuje, že jednotlivé ministerstvá si nemôžu legálne vymieňať informácie, pretože im to neumožňujú zákony. „Ako prvý z projektov v rámci operačného programu informatizácie spoločnosti chceme uskutočniť projekt manažmentu dát spolu s Ministerstvom vnútra SR. Aktuálne musíme vyriešiť nekompletnosť registrov, čistenie dát, napríklad register fyzických osôb využíva aj projekt datacentrum miest a obcí a chybne vyplnené údaje spôsobujú nefunkčnosť systému,“ povedal Pellegrini. Projekt datamanažmentu spočíva v účinnejšom manažovaní dátových kanálov. Dátové centrum obcí a miest zase sprístupňuje občanom na Slovensku elektronické služby, využívajúc progresívne cloudové riešenia pre ukladanie dát na internete.

Od matriky, katastra až k poisťovniam

Stav „jedenkrát a dosť“ má znamenať, že ak zmeníte svoju adresu a zadáte ju na matrike, tak zmena adresy sa automaticky prejaví v Sociálnej alebo zdravotnej poisťovni, na mestskom či obvodnom úrade, ako aj vo všetkých štátnych inštitúciách ako napríklad v katastri. „Toto je jedenkrát a dosť. Bude to platiť aj pri overovaní bezúhonnosti, napríklad nebude treba výpis z registra trestov, pretože túto informáciu štát má. Ide o to, aby ste každú informáciu dali štátu len raz, aby ste museli chodiť po úradoch, len keď chcete. Neznamená to, že raz niečo urobíte a pôjde všetko samo, znamená to, že štát nebude môcť opakovane pýtať informácie, ktoré už má,“ uviedol Pellegrini. Na jar pripravuje malú novelu zákona o eGovernmente, ktorá by mala sprístupniť platby bankovou kartou za služby štátu. Podpredseda vlády na jar tiež plánuje predložiť návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti štátu, ktorý by mal Slovensko pripraviť na prípadné útoky vedené elektronickou cestou a zabezpečiť jeho bezpečnosť vo sfére internetu.

Zrkadlom informatizácie Slovenska je webová stránka www.slovensko.sk. Tento ústredný portál verejnej správy zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie, teda rady, návody a popisy, ktoré návštevník hľadá, sú aktuálne súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi. Portál aktuálne registruje viac ako 65-tisíc subjektov poskytujúcich služby, nechýba tu štátna správa, obce či školy. Portál poskytuje informácie, ale mnohé služby stále nie sú elektronizované. Napríklad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nemožno podať elektronicky.

Eurofondy sú odblokované

Problémom pre investície bolo, že eurofondy aj na informatizáciu boli zablokované. Najnovšie však Európska komisia odblokovala štyri pozastavené programy za programové obdobie 2007 – 2013, ktorého čerpanie práve dobiehame. Po odblokovaní operačných programov Informatizácia spoločnosti, Výskum a vývoj, Zdravotníctvo a Bratislavský kraj sa pre Slovensko uvoľní takmer pol miliardy eur z eurofondov. Tieto operačné programy boli zablokované z dôvodu rôznych pochybení či zle nastavených mechanizmov.

Aby v budúcnosti k zablokovaniu platieb nedochádzalo, dala vláda úradu pre informatizáciu a investície právomoc krízovo riadiť dotknuté riadiace orgány. Znamená to, že úrad bude schvaľovať, priebežne monitorovať a vyhodnocovať tzv. záväzné plány. Tieto plány budú pre ministerstvá povinné a budú sa týkať kontrahovania, čerpania a dosahovania výsledkov v oblasti štrukturálnych fondov. Riadiace orgány, teda ministerstvá, sa ich budú musieť držať. Ak sa im to nepodarí, môže nad nimi prebrať dočasnú správu práve úrad podpredsedu vlády. „A to až do chvíle, kým neprijmú nápravné opatrenia,“ dodal Pellegrini.