Parlament schválil rozšírenie odvodu poisťovní

Na základe pozmeňujúceho návrhu by sa odvod mal platiť iba z novouzatvorených zmlúv od účinnosti zákona. Dôvodom má byť právna istota, aby sa predišlo možnej retroaktivite. Taktiež sa za účelom zníženia administratívnej záťaže pre dotknuté subjekty poistného trhu, ako aj daňového úradu navrhuje zníženie frekvencie platenia odvodu a predkladania údajov zo štyrikrát ročne na dvakrát ročne.

Novela podľa Slovenskej asociácie poisťovní trestá zodpovedných, dobrovoľne poistených občanov a firmy. Národná banka Slovenska varuje, že navrhovaný odvod z poistného by výrazne zasiahol ziskovosť poistného sektora a viedol by k zvýšeniu cien. Celé odvetvie neživotného poistenia by skončilo podľa centrálnej banky v strate. Vyššie ceny poistného predpovedá aj asociácia poisťovní. Výšku odvodu očakáva Ministerstvo financií SR na úrovni 55,6 mil. eur, avšak tento cielený výber bude podľa rezortu naplnený až o niekoľko rokov.

"Odvod jednoznačne zvýši náklady na jednotlivé druhy poistenia. V konečnom dôsledku bude odvod premietnutý do ceny poistenia. Poisťovne to v žiadnom prípade nebudú platiť z vlastného zisku,” skonštatoval v rámci rozpravy v parlamente Peter Pčolinský (Sme rodina). Minister financií Peter Kažimír však s týmto tvrdením nesúhlasí. Pripomenul, že 8-percentný odvod pri zákonnom poistení existuje celé roky. Keď sa zavádzal, tak spôsobil podľa ministra tiež paniku medzi poisťovňami. A po rokoch sa hlavne konkurencia pri tomto type poistenia postarala podľa Kažimíra o to, že prenos do cien bol minimálny alebo žiadny.

Vláda chce podľa Slovenskej asociácie poisťovní na zodpovedných klientov uvaliť skrytú daň a potrestať ich za to, že dobrovoľne a zodpovedne chránia seba a svoj majetok. V Európe, ale aj inde vo svete je však podľa rezortu financií úplne štandardné zavádzanie iných nepriamych nástrojov voči poisťovacím službám, napr. Insurance Premium Tax alebo špeciálny finančný odvod z poistného, pričom výška je v jednotlivých krajinách a odvetviach poistenia rôzna od 1 % až po 30 %.