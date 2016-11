USA povolili Airbusu predaje do Iránu, môže to nahnevať Trumpa

Agentúre Reuters to v utorok oznámil informovaný zdroj a neskôr to potvrdil hovorca ministerstva zahraničia USA. Ide podľa analytikov o kontroverzný krok, ktorý môže vyvolať spor medzi končiacou vládou prezidenta Baracka Obamu na jednej strane a republikánmi a zvoleným prezidentom Donaldom Trumpom na strane druhej.

Airbus síce sídli vo Francúzsku, Spojené štáty mu ale musia vydávať povolenie na predaj lietadiel do krajín podliehajúcim sankciám, pretože minimálne desať percent komponentov jeho produkcie pochádza z USA. Irán si už tento rok objednal od Airbusu a amerického konkurenta Boeingu viac ako stovku strojov a USA už skôr Airbusu vydali povolenie na predaj 17 lietadiel.

Krok ministerstva financií USA zrejme vyvolá nevôľu republikánov v Kongrese a Trumpa, ktorý v predvolebnej kampani povedal, že dohodu o iránskom jadrovom programe medzi Teheránom a veľmocami na čele s USA zmetie zo stola. Dohoda na začiatku roka zrušila väčšinu obchodných sankcií proti Teheránu.

Povolenie k predajom do Iránu môže budúca Trumpova administratíva po januárovom nástupe ľahko zrušiť, povedali experti Reuters. Keby sa takto Trump rozhodol, viedlo by to k sporom s americkými spojencami a ďalšími mocnosťami, ktoré dohodu s Iránom spolupodpísali. Minulý týždeň Snemovňa reprezentantov schválila návrh zákona, ktorý by zablokoval predaj komerčných lietadiel Iránu, pred Obamovým odchodom z funkcie ale zákaz nemá šancu vstúpiť do platnosti.

Trump ani nikto z jeho tímu zatiaľ na krok vlády nereagoval. Poprední republikáni v Kongrese v utorok poslali Obamovi list s odporúčaním, aby sa zdržal podpory investícií v Iráne a vydávaní nových povolení na vývoz.

Hovorca amerického ministerstva zahraničia John Kirby povedal, že načasovanie súhlasu s predajom airbusov s novembrovými prezidentskými voľbami v USA nesúviselo. Podľa neho to je súčasť amerických záväzkov v rámci dohody s Iránom.