Štát plánuje menej žiakov na gymnáziách

„Firmám dlhodobo chýbajú ľudia na technické a odborné profesie. Od budúceho roka sa preto plánujeme dohodnúť so župami, aby otvárali viac tried v stredných odborných školách ako na gymnáziách. Ak s tým župani nebudú súhlasiť, odoberieme im kompetencie týkajúce sa stredného školstva," povedal premiér Robert Fico. Ten o tejto téme bude so županmi rokovať 2. decembra a preverovanie odborného školstva sa má začať už od začiatku budúceho školského roka.

Obmedziť prílev žiakov na gymnáziá sa neúspešne snažila už druhá vláda Roberta Fica. Vtedajší minister školstva Dušan Čaplovič navrhoval, aby na gymnázia boli prijímaní len žiaci, ktorých priemer známok na konci prvého polroka deviatej triedy nebude horší ako 2,0. Poslanci nakoniec túto zmenu neschválili, a to napriek tomu, že Smer vládol sám a na zmeny nepotreboval súhlas koaličných partnerov. „Na zmeny podporujúce rozvoj odborného školstva určite nebudem mať problém získať súhlas mojich koaličných partnerov Andreja Danka (SNS) a Bélu Bugára (Most – Híd)," dodal Fico.

O počte tried rozhodujú kraje

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo tvrdí, že ide o zásah do chodu samosprávnych krajov. Bratislavský samosprávny kraj zriaďuje 57 stredných škôl. „Ak by sme zatvorili gymnáziá, bude nám stúpať počet absolventov, ktorí budú nízko kvalifikovaní a dnes sa už nezamestnajú,“ dodal Frešo podľa agentúry SITA.

V súčasnosti o počte otvorených tried na stredných školách rozhodujú poslanci samosprávnych krajov. Tí často preferujú viac snahu rodičov, aby deti šli na gymnázium. Požiadavky firiem tak až na malé výnimky ostávajú na druhej koľaji. „Aktuálne má takmer každá firma problém s obsadením kvalifikovaných pozícií od programátorov obrábacích CNC strojov až po obyčajných operátorov výroby. Na úradoch práce pritom stále končia ľudia so vzdelaním absolútne nevhodným pre prax," uviedol Jaroslav Holeček, výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR.

Nerovnomerné rozmiestnenie firiem

Aktuálna nezamestnanosť na Slovensku klesá, a v októbri 2016 dosiahla 9,08 percenta. Do práce je tak pripravených nastúpiť viac ako 246-tisíc Slovákov. Najväčším problémom je zlé vzdelanie, a aktuálne štát sľúbil trnavskej automobilke PSA Peugeot Citroën zaplatiť školenie 200 nových zamestnancov. „Nedostatok ľudí sa najviac prejavuje v západnej polovici Slovenska, kde sídlia všetky tri existujúce továrne automobiliek a kde beží výstavba štvrtej," povedal Martin Jesný, analytik Slovenského automobilového inštitútu. Navyše na západe sú koncentrovaní dodávatelia. Teda výrobcovia sedadlových systémov, prevodoviek či rôzne vývojové centrá. Na západe Slovenska vyrába bratislavský Volkswagen, trnavský PSA Peugeot Citroën a od roku 2018 bude aj nitriansky závod Jaguaru Land Rover. Jedine žilinský závod Kie sa nachádza na severe Slovenska.

Pre nerovnomerné rozmiestnenie firiem v domácej ekonomike oproti sebe stoja oblasti s akútnym nedostatkom pracovných síl a hladové doliny. Situácia sa podľa analytika môže postupom času zlepšovať, ak dostatok kvalifikovanej sily vyláka dodávateľov aj v slabo rozvinutých oblastiach stredného, južného a východného Slovenska. „Potenciálny príchod výrobcov komponentov skupiny Tier 2 alebo Tier 3 by takýmto regiónom priniesol nárast životnej úrovne. Umožnil by tiež rovnomernejšie rozloženie priemyslu a v strednodobom horizonte prilákal bližšie k domovu tisíce ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú v západnej časti Slovenska alebo v zahraničí," uviedol Jesný. V slabšie rozvinutých regiónoch Slovenska tak môžu pôsobiť firmy vyrábajúce jednoduchšie automobilové komponenty ako napríklad káblové zväzky.

Automobilový priemysel je pre svoje silné postavenie motorom aj budúcnosťou slovenskej ekonomiky. V súčasnosti dosahuje historicky najlepšie výsledky. Tri domáce závody vyrobili v roku 2015 viac ako 1 milión osobných motorových vozidiel. Priamo pre firmy pôsobiace v automobilovom priemysle pracuje 66-tisíc Slovákov a celkovo odvetvie vytvára až 200-tisíc pracovných miest. Tržby automobilového priemyslu v roku 2015 presiahli 25,4 miliardy eur. „V rokoch 2013 až 2015 zaplatili priamo automotive firmy na dani z príjmu 711,3 milióna eur," uzavrel Jesný.