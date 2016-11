Poslanci schválili zmeny v poplatkoch za registráciu vozidiel

Okrem sadzby za výkon motora totiž pribudol aj koeficient podľa veku zapisovaného vozidla, podľa ktorého sa určí aj konečná výška poplatku pri každom ďalšom zápise vozidla do evidencie. Ten bol doteraz spoplatnený jednotne sumou 33 eur, ktorá zostáva minimálnym poplatkom aj podľa nových pravidiel.

Ak novelu zákona o správnych poplatkoch podpíše aj prezident Andrej Kiska, v praxi to bude znamenať, že čím dlhšie obdobie od prvej registrácie vozidla uplynie, tým menej pri ďalšej registrácii vlastník zaplatí. Menej ako 33 eur to však nebude. Nižšia sadzba pri prvej registrácii vozidla však nebude platiť pre všetky kategórie. Pre výkonnejšie automobily s výkonom nad 176 kilowattov (kW) sa sadzby naopak zvyšujú. Napríklad pri prvej registrácii najvýkonnejších vozov s výkonom nad 254 kW sa registračný poplatok navyšuje z doterajších 2 997 eur až na 3 900 eur. Sadzba pre vozidlá s najnižším výkonom do 80 kW zostáva na úrovni 33 eur.

Oslobodenia od úhrady poplatkov za zápis, ako aj doteraz platné úľavy napríklad pre zdravotne postihnutých zostávajú v platnosti. Mení sa aj úhrada poplatkov pre predajcov automobilov, ktorí zaplatia registračný poplatok a ak automobil predajú zákazníkovi do jedného roka, tento prevod spoplatnený nebude. Novinkou bude aj 50-percentné zníženie poplatku za automobily využívajúce ekologické pohonné látky, ako sú CNG, LNG či vodík. Rovnaká polovičná úľava platí aj pre hybridné automobily. Za elektromobily sa už v súčasnosti platí najnižšia sadzba 33 eur. Pribudne ale možnosť stanoviť poplatok za zápis vozidla aj na základe znaleckého posudku. Nový sadzobník má nadobudnúť účinnosť od 1. februára 2017.

Poslanci SaS Miroslav Ivan a Milan Laurenčík sa pokúsili návrh zmeniť tak, aby sa pri prepise vozidla platil jednotný poplatok 33 eur bez ohľadu na vek a kubatúru automobilu. Ich pozmeňujúci návrh však pri hlasovaní neprešiel. Ivan návrh odôvodňoval tým, že vláda návrhom sadzieb registračného poplatku vlastne zavádza daň z prevodu vlastníctva motorového vozidla. „Výška poplatku má skutočne odzrkadľovať administratívny náklad a nemá byť daňou,“ tvrdí Ivan.

Súčasťou novely zákona o správnych poplatkoch sú aj zmeny v licencovaní hazardných hier. Ministerstvo navrhuje zvýšiť poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie rôznych druhov lotérií z 331,50 eura na 350 eur, kurzových stávok a binga z 3 319 eur na 4 000 eur, hazardných hier v kasíne z 6 700 eur na 7 000 eur a za videohry, a ďalšie hazardné hry z 1 350 eur na 1 700 eur. Zároveň novela od platenia súdnych poplatkov pri vymáhaní pohľadávok oslobodzuje Slovenskú konsolidačnú.