Diaľnica pri Bratislave stupňuje vášne

Bratislavský župan Pavol Frešo chce popri D1 pozdĺžne cesty. Tie by však v skutočnosti podľa odborníkov spôsobili dopravný chaos. Autor: Robert Hüttner, Pravda

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo na stredajšej verejnej diskusii o križovatke Triblavina vyslovil obavy z možného odsunutia dostavby križovatky a dopravných kolón, ktoré vzniknú pri realizácii križovatky bez v minulosti plánovaných kolektorov.

Výstavba križovatky Triblavina, ktorá má vzniknúť v tesnej blízkosti plánovanej križovatky diaľnic D1 a D4, je pozastavená. Minister dopravy Arpád Érsek (Most-Híd) sa na základe odporúčaní expertnej skupiny rozhodol vypustiť z križovatky kolektorové pásy. Tie budú nahradené tak, že namiesto 6 pruhov bude mať diaľnica pruhov až 8.

Pôvodný plán rozširovania diaľnice hovoril o tom, že diaľnica D1 pri Bratislave sa zmení na plnohodnotnú 6-pruhovú diaľnicu, pozdĺž ktorej povedú jednosmerné dvojpruhové kolektorové pásy. Vznikli očakávania, že z kolektorov bude možné napojiť sa na diaľnicu každých niekoľko stoviek metrov.

Z kolektorov by sa však na diaľnicu napájať dalo len v diaľničných križovatkách, kde by podľa šéfa Výskumného ústavu dopravného Ľubomíra Palčáka nastal kolaps.

"Zlyhávali by základné funkcie dopravnej siete a situácia by bola pravdepodobne horšia ako dnes. Nedostatočne kapacitná diaľnica, ktorá by nebola o nič lepšia ako tá dnešná provizórna 6-pruhová a upchaté kolektory, po ktorých by sa vodiči presúvali až do Bratislavy v snahe vyhnúť sa kolapsom na diaľnici. Bez odstavného pruhu na kolektore by aj akákoľvek malá kolízia spôsobovala rozsiahle zápchy,“ hovorí Palčák, ktorý bol členom skupiny expertov posudzujúcich zmenu koncepcie Triblaviny.

V súčasnosti na samotnej diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou chýba odstavný pruh, čo spôsobuje časté kolízie a dopravné nehody často so smrteľnými následkami. Jednosmerné kolektory bez odstavných pruhov by sa v prípade nehody rýchlo upchávali a boli nebezpečné.

"Na stavbe Triblaviny sa v súčasnosti realizujú práce, ktoré sú v súlade so stavebným povolením,“ povedal šéf Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Valent. Zároveň dodal, že v súčasnosti nie je jasné, kedy bude Triblavina hotová. Termín dostavby je závislý od vydania zmeny stavebného povolenia pred dokončením stavby.

Diaľničiari však už na základe súťaže uzatvorili zmluvu na výstavbu križovatky Triblavina so spoločnosťou Porr, ktorá má však podľa stavebného povolenia postaviť križovatku aj s kolektormi.

Predtým, ako sa obnoví výstavba, tak NDS musí zmeniť stavebné povolenie pred dokončením stavby a aj územný plán Bratislavského samosprávneho kraja, v ktorom je nad rámec zákona podrobne špecifikovaná výstavba diaľnice aj s kolektormi.

Podľa Valenta je teraz dôležitejšie riešiť križovatku diaľnic D1 a D4. Diaľnica D4 vytvorí bratislavský nultý obchvat a vznikne zo súkromných peňazí. Štát sa v koncesnej zmluve so združením Obchvat nula vedeným španielskou spoločnosťou Cintra zaviazal, že diaľnicu D1 pripraví na križovanie do januára 2019. Tento fakt podľa Valenta môže odsunúť dostavbu križovatky Triblavina.