Dane pre firmy sa znížia, dividendy zdania

V nej sa okrem toho zvyšujú aj paušálne výdavky živnostníkov a počíta aj so zrušením daňových licencií od roku 2018. Návrh novely zákona o dani z príjmov pritom plénum schválilo výraznou väčšinou 104 hlasov, keď ho okrem koaličných zákonodarcov podporili aj poslanci za ĽS-Naše Slovensko a Sme rodina. Parlamentom schválená novela musí byť ešte potvrdená podpisom prezidenta SR Andreja Kisku.

Novela zákona o dani z príjmov počíta so zvýšením percenta paušálnych výdavkov živnostníkov zo súčasných 40 % na 60 % a maximálna suma paušálnych výdavkov sa zvyšuje z aktuálnych 5 040 eur na 20 000 eur. Okrem toho zavádza daň z dividend so 7-percentnou sadzbou a zároveň ruší zdravotné odvody z dividend. Od tejto dane budú oslobodení členovia pozemkových spoločenstiev, ktorí z nich budú mať ročné príjmy do 500 eur. Ak budú ich príjmy vyššie ako 500 eur, zdanená bude iba suma nad túto čiastku.

Zároveň platí, že daň z dividend budú platiť aj firmy za príjmy plynúce od daňovníka z nezmluvného štátu sadzbou 35 %. Nové pravidlá budú platiť iba na dividendy za nasledujúce obdobie. V súčasnosti zdravotné odvody z dividend uhrádzajú iba fyzické osoby a ich sadzba je 14 %. Majú však maximálny vymeriavací základ stanovený ako 60-násobok priemernej mzdy.

Novela prináša aj ďalšie pôvodne avizované zmeny, akou je aj zníženie sadzby korporátnej dane od budúceho roka z 22 % na 21 %. Do novely zákona o dani z príjmov sa dostalo aj opatrenie, podľa ktorého budú daňovým výdavkom aj dary právnických osôb, ktoré budú úradmi špecifikované ako humanitárna pomoc.

Z pozmeňujúcich návrhov poslanci podporili návrh z dielne koaličných SNS a Mosta-Híd na zrušenie daňových licencií. Podľa tohto návrhu by tak daňové licencie mali byť minulosťou od roku 2018. Tento pozmeňujúci návrh pritom získal podporu až 117 poslancov, medzi inými aj od poslancov opozičnej SaS. S pozmeňujúcimi návrhmi naopak neuspeli nezaradení poslanci Miroslav Beblavý, ktorý navrhoval zvýšiť daňový bonus a nezdaniteľnú sumu, ani Zsolt Simon, ktorý chcel z novely vypustiť zmenu pri uhrádzaní dane z dividend zo ziskov spred roka 2003.