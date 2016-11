Štrajk pilotov Lufthansy zrušil 876 letov

Štrajk sa v stredu podľa firmy dotkla približne 100 000 cestu­júcich, Lufthansa zrušila takmer 900 letov. Piloti budú štrajkovať ešte prinajmenšom vo štvrtok aj v piatok.

Odborový zväz Vereinigung Cockpit (VC) pôvodne vyzval viac ako 5000 pilotov len k 24-hodinovému štrajku pre to, že im za posledných päť rokov nebol zvýšený plat. Neskôr odborová centrála protest rozšírila na ďalšie dva dni, pretože vraj zatiaľ vedenie firmy neprišlo s návrhom na zvýšenie miezd, o ktorom by sa dalo rokovať. Lufthansa, ktorá sa štrajku snažila bez úspechu zabrániť na súde, požiadavky pilotov odmieta.

Nemecká firma v stredu kvôli štrajku zrušila takmer polovicu z približne 1800 letov, ktoré bežne každý deň vypraví. Celkovo sa neuskutočnilo 876 spojení, 51 z nich boli medzikontinentálne lety. Vo štvrtok spoločnosť zruší dokonca 912 letov. Koľko sa ich neuskutoční v piatok, zatiaľ neuviedla. Už teraz je však jasné, že trojdňový výpadok postihne niekoľko stoviek tisíc cestujúcich.

Štrajk pilotov vyjde aerolinky každý deň podľa ich vlastného odhadu na sedem až deväť miliónov eur. Firma platí okrem iného za zhruba 4000 hotelových izieb, ktoré pre pasažierov rezervovala v oblasti Frankfurtu nad Mohanom a Mníchova. Vedenie spoločnosti aj preto odborom ponúka rokovanie, ktoré by viedol sprostredkovateľ. Odborári ale najprv požadujú, aby Lufthansa navrhla zvýšenie platov, ktoré by podľa nich mohlo byť základom rozhovorov.

Piloti požadujú spätné zvýšenie platov o 3,7 percenta ročne od roku 2012. Do apríla 2017 by to dokopy bolo zvýšenie o 22 percent. Lufthansa zatiaľ uvažuje o celkovom raste platov na úrovni jednotiek percent.

Protesty pilotov Lufthansy prijímala v minulosti veľká časť nemeckej verejnosti s nevôľou, okrem iného kvôli výške platov, ktoré piloti už dnes majú. Nástupný plat pilotov u Lufthansy je aj s príplatkami 73 000 eur ročne, piloti na vrchole kariéry zarábajú s príplatkami až 255 000 eur ročne. Priemerný ročný plat sa v Nemecku pohybuje okolo 32 650 eur.