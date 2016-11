Americký rast je silný, Fed pripravuje zvýšenie úrokov

ČTK |

Členovia menového výboru americkej centrálnej banky (Fed) vyjadrovali na poslednom zasadnutí presvedčenie, že domáci ekonomika rastie dostatočne silno na to, aby to odôvodňovalo skoré zvýšenie úrokových sadzieb. Vyplýva to zo zápisnice zo zasadnutia výboru na začiatku novembra.