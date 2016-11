Košičania možno získajú veľkú japonskú investíciu

„Konečne máme výnimočnú šancu po dlhých rokoch dostať veľkého investora svetového mena priamo do Košíc,“ povedal Žiga. „Ak sa podarí všetko úspešne dotiahnuť do konca, pôjde o významný impulz pre Košice a celý región,“ dodal Raši.

Slovenskí predstavitelia zatiaľ nekonkretizovali, koľko by mohla japonská firma na východe Slovenska preinvestovať a koľko pracovných miest by vďaka tejto investícii mohlo vzniknúť. „Ide o veľkú investíciu, rádovo ide o desiatky miliónov eur a o stovky pracovných miest,“ doplnil Žiga. Podľa primátora Košíc by mala japonská spoločnosť priniesť na Slovensko investíciu s vyššou pridanou hodnotou. „Mimoriadne dôležitý pre budúcnosť je plán investovať aj do výskumu a vývoja,“ konštatoval Raši.

Minister Žiga, primátor Raši a prezident spoločnosti Minebea Yoshihisa Kainuma priamo v Japonsku podpísali memorandum o porozumení. „Je to dôležitý krok pre dokončenie investície,“ uzavrel Žig