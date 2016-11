VšZP má problém, Kažimír čaká na výsledky kontroly

„O tom bude hovoriť účtovná závierka, ktorá bude verejná a ja budem trvať na tom, aby bola kontra závierka, za účasti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ upozornil minister.

Po takejto závierke je štát podľa šéfa rezortu financií pripravený pomôcť VšZP, pri dodržaní zákonov a pravidiel. „Netreba z toho robiť nejakú paniku a ja by som bol nerád, aby to bolo brané ako zámienka jednorazových dodatočných zdrojov,“ dodal minister.

VšZP očakáva v tomto roku stratu 283 miliónov eur. Ukázala to analýza spoločnosti Deloitte Advisory, s.r.o., ktorú si po nástupe do funkcie nechal vypracovať riaditeľ poisťovne Miroslav Kočan. Kažimír ju však berie s rezervou. „Neverím úplne tej správe, ktorá unikla (do médií, pozn. red.). Porovnávala obchodný plán starého manažmentu s výsledkami nového manažmentu,“ uviedol minister.

Pod vznik účtovnej straty VšZP sa podpísal historický nárast nákladov na zdravotnú starostlivosť od roku 2015 (zvyšovanie miezd lekárov a zdravotníckych pracovníkov, rozšírenie skupín prijímateľov doplatkov za lieky, zavedenie odvodovo odpočítateľnej položky, nárast cien výkonov z dôvodu zrušenia poplatkov v zdravotníctve). V porovnaní s rokom 2015 vzrástli v roku 2016 náklady VšZP na zdravotnú starostlivosť o 193,5 milió­na eur.

Kočan konštatoval, že tento vývoj však v priebehu roku 2015 nebol zohľadnený pri tvorbe takzvaných technických rezerv, ktoré je zdravotná poisťovňa povinná vytvárať v zmysle platnej legislatívy, a to približne vo výške mesačných nákladov na zdravotnú starostlivosť, čo predstavuje zhruba 270 miliónov eur. Ak by tvorba technických rezerv kopírovala reálny vývoj nákladov na zdravotnú starostlivosť, poznamenalo by to podľa zdravotnej poisťovne už hospodársky výsledok za rok 2015, ktorého výsledkom by bola strata niekoľko desiatok miliónov eur.

Podľa zverejnených informácií VšZP už v auguste tohto roka zreálnila tvorbu technických rezerv, ktorá je k 30. septembru na úrovni 241 miliónov eur a do konca roka je potrebné dotvoriť ju na úroveň 273 miliónov eur.

O situácii vo VšZP mal od začiatku rokovať parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Ani po niekoľkých pokusoch sa mu to však nepodarilo. Najprv sa z rokovania ospravedlnili koaliční poslanci a následne diskusiu dvakrát posunuli na iný termín.