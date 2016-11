Zbavme sa Slovenských elektrární, navrhla v debate o rozpočte SaS

"To, ako sa táto situácia vyvíja, vyvoláva pocit, že ministerstvo hospodárstva nevie manažovať svoj podiel v Slovenských elektrárňach, a preto sa natíska otázka, či by nebolo lepšie, keby odpredal 34-percentný podiel v elektrárňach a Slovenská republika by sa tak zbavila všetkých záväzkov a dlhov vyplývajúcich z tohto vlastníctva,“ povedala poslankyňa.

Podporil ju aj jej stranícky kolega Karol Galek, podľa ktorého Slovenské elektrárne plánujú na nasledujúce roky zväčša straty. Aj preto je opodstatnenosť držania tretinového podielu v spoločnosti podľa neho otázna.

„Na čo nám je taká spoločnosť, obzvlášť, keď pre nás znamená obrovské množstvo ‚kostlivcov v skrini‘. Slovenské elektrárne si držíme kvôli dividendám, ale týchto dividend, práve kvôli Mochovciam, sa obávam, nikdy nedožijeme,“ uviedol.