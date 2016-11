Byty zdraželi. V Bratislave aj o 15 percent

Priemerná cena za štvorcový meter na Slovensku pritom už dosahuje 1 295 eur bez DPH. Vyplýva to z údajov Národnej banky Slovenska (NBS) za tretí kvartál tohto roka.

„Päťpercentný rast je veľmi pozitívny aj udržateľný, ale neplatí celoplošne. Mestská časť Ružinov registruje 15-percetný rast cien bytov, mesto Nitra vďaka zahraničnému investorovi má až 30-percentný nárast cien, ale sú lokality ako Krupina, Revúca či Veľký Krtíš, kde je tento trend až opačný a priemerný rast cien sa tak znižuje,“ uviedol prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS) Ján Palenčár. Podľa neho dopyt po novostavbách neutícha, naopak, vo veľkých aglomeráciách rastú ceny rezidenčných nehnuteľností priemerne o 8 až 8,5 percenta.

Ceny bytov rastú spolu s ekonomikou a s disponibilným príjmom domácností, pomáhajú tomu aj dostupné úvery. „Index dostupnosti bývania sa aktuálne nachádza na historických maximách, čo opäť tlačí ceny rezidenčných nehnuteľností smerom nahor,“ uviedol Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank. Na Slovensku vlastní byt viac než polovica obyvateľov, čo je najvyšší podiel spomedzi krajín EÚ.

V roku 2017 bude podľa predstaviteľov NARKS dopyt po novostavbách naďalej stúpať, len miernu korekciu trhu by mali priniesť opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorá výrazne obmedzila poskytovanie úverov na bývanie vo výške 80, 90, resp. 100 percent z hodnoty nehnuteľnosti. „Ak dnes klient s hypotekárnym certifikátom, ktorý potrebuje zrealizovať do troch mesiacov, chce kúpiť povedzme najviac žiadaný, teda trojizbový byt v Bratislave do 150-tisíc eur, tak hotové alebo v krátkej dobe dokončené byty na trhu ani nenájde, takéto projekty budú totiž hotové najskôr za rok a pol. Preto sú žiadané aj staré byty v dobrých lokalitách,“ uviedol Palenčár.

„Objem začatej výstavby na Slovensku presahoval dlhodobý priemer v polovici roka 2016 zhruba o 10 %. Počet dokončených bytov sa však stále drží iba na priemerných hodnotách,“ uvádza vo svojej analýze trhu Tatra banka.

Projekty, ktoré by mali byť dokončené v roku 2017, budú podľa NARKS primárne tlačiť na zníženie cien starých bytov. NBS podľa Palenčára obmedzila prístup k bývaniu pre mladých ľudí či živnostníkov, ktorých sa opatrenia banky dotknú najviac. „Štátny fond bývania napríklad stavia byty na miestach, odkiaľ sa ľudia sťahujú za prácou, a nie naopak,“ povedal Palenčár. Asociácia by privítala aj PPP projekty, ktoré by využili pozemky, ktoré vlastní štát a ktoré by mohol prenajať developerom na účely nájomných bytov. „Tento koncept funguje napríklad aj v Rakúsku ako koncept družstevných bytov, ktoré si môže nájomník po určitom časovom období odkúpiť,“ povedal Palenčár.