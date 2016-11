Rozprava k rozpočtu bola vecná a nie dlhá, už je po nej

„Som rád, že sme neskĺzli do osobných invektív, urážok ani žiadnych posmeškov. Diskusiu o zákone roka môžem aj vďaka tomu označiť za odbornú a kultivovanú,“ povedal v záverečnej reči.

Kažimír pripomenul, že návrh rozpočtu kladne hodnotil aj Brusel. Slovensko je medzi piatimi krajinami eurozóny, ktorých rozpočet na budúci rok je v plne v súlade s pravidlami Paktu stability a rastu. Okrem nás majú rozpočet v poriadku Nemci, Estónci, Luxemburčania a Holanďania. „Ide o prísne hodnotenie z pohľadu toho, ako plníte pravidlá. Je to niečo, čo si všímajú zahraniční investori, aj tí, ktorí investujú do našich dlhopisov,“ dodal minister.

V rozprave predložil pozmeňujúci návrh poslanec za vládny Smer-SD Juraj Blanár. Ten navrhuje v rámci rozpočtových výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa vyčleniť 50 mil. eur na krytie potenciálnych negatívnych vplyvov v sektore zdravotníctva, vyplývajúcich z aktuálnych odhadov vývoja tohto sektora a implementácie jednotlivých opatrení z projektu Hodnota za peniaze.

Ako doplnil Blanár, táto rezerva má za cieľ vytvoriť podmienky, ktoré by v prípade negatívneho vývoja v zdravotníctve umožnili sanovať potenciálne náklady. „Nie, že sa bude niečo zlé diať, ale že bude potrebné tieto finančné prostriedky ešte použiť na ďalšie, povedzme kapitálové výdavky v nemocniciach,“ dodal poslanec za Smer-SD s tým, že hovorí napríklad o riešení havarijných stavov v nemocniciach.

Podľa návrhu rozpočtu má verejná správa na budúci rok hospodáriť so schodkom 1,29 % hrubého domáceho produktu (HDP). Kabinet plánuje znížiť schodok v roku 2018 na 0,44 % HDP a prvý prebytkový rozpočet by malo Slovensko dostať v roku 2019 s plusovým saldom 0,16 % HDP. Verejný dlh by tak mohol postupne klesať až k úrovni 49,1 % HDP v roku 2019. Súčasťou návrhu je aj nerozdelená rezerva v sume 100 mil. eur.

Hlasovať o zákone roka budú poslanci budúci týždeň v utorok o 11:00.