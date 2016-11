Čierny piatok potrvá až do nedele, potešil obchodníkov

Už tradične využívajú Čierny piatok na zľavy e-shopy. Alza.cz, Mall.sk, Hej.sk ho promujú aj prostredníctvom televíznych reklám. Ďalšie internetové obchody ohlasujú zľavy najmä na svojich webových stránkach a v e-mailoch, ktoré posielajú svojim zákazníkom.

Aj kamenné obchody sa zapojili do Čierneho piatku. Reťazec Tesco ponúkol výrazné zlacnenie tovarov najmä pre členov svojej vernostnej služby Clubcard. Výpredaj, ktorý sľubuje zľavy až 50 percent, potrvá do nedele. Nay ponúka nízke ceny až do nedele, Datart namiesto Čierneho piatku vyhlásili od pondelka Čierny víkend. Reťazec Okay mal Čierny piatok už od štvrtka, v Sharku potrvá do stredy.

Tradičné predajne očakávajú nápor kupujúcich najmä počas víkendu, keď ľudia húfne navštevujú obchodné centrá. V tomto období je návštevníkov viac než inokedy, pretože je už len mesiac do vianočných sviatkov a vonku je sychravé počasie, ktoré láka viac na nákupy než na výlety.

Odborníci upozorňujú, že kupujúci by si mali pozorne pozrieť, aké ceny po zľave sa ponúkajú a či konkurencia nie je lacnejšia. Niektorí obchodníci mohli už skôr zdvihnúť ceny, a po odrátaní zľavy sa dostanú na približne rovnakú cenu, akú mal tovar predtým.

Tržby obchodníkov, ktorí sa zapojili do zľavových akcií na Čierny piatok v Česku, vyskočili o desiatky percent. Záujem nakupujúcich bol najmä v e-shopoch vysoký, najatraktívnejšie tovary zmizli rádovo v minútach. Väčšina predajcov pokračuje v akčných ponukách až do nedele, najväčší nápor čakajú cez víkend. V kamenných predajniach sa zvýšený záujem toľko neprejavil.

V tomto týždni stúpnu podľa odhadu Asociácie pre elektronickú komerciu (APEK) tržby e-shopov o 205 percent oproti bežnému jesennému týždni, Česi tak utratia za on-line nákupy 3,2 miliardy korún.

„Najväčší nápor zákazníkov očakávame dnes a cez víkend. Doterajšie výsledky hovoria o minimálne trojnásobnom náraste tržieb oproti bežnému dňu,“ uviedol riaditeľ marketingu Alza.cz Karel Kučera. Alza, ktorá Black Friday spustila už pred týždňom, vypredala tretinu z 88 000 kusov tovaru zaradených do výpredaja, pričom tovar do výpredaja uvoľňuje postupne.

Čierny piatok je pre amerických maloobchodníkov zvyčajne najrušnejším dňom v roku. Podľa tržieb patrí k najväčším nákupným dňom v roku a zahajuje hlavnú predvianočnú nákupnú sezónu. Čierny piatok prichádza tradične po Dni vďakyvzdania. Americké obchody v posledných rokoch otvárajú už na Deň vďakyvzdania a snaží sa zvýšiť predaj v obchodoch. Mnoho obchodníkov však ponúka tovar so zľavami na internete už niekoľko týždňov vopred, aby sa vyrovnali so slabším dopytom a tvrdou cenovou konkurenciou.

Tržby z predaja cez internet v USA večer na Deň vďakyvzdania stúpli o 14 percent na 1,15 miliardy USD. Vyplýva to z prieskumu Adobe Digital Index. Začiatok hlavnej predvianočnej nákupnej sezóny tak vyzerá dobre, aj keď údaje naznačujú, že spotrebitelia sa čoraz viac odkláňajú od kamenných obchodov a dávajú prednosť nákupom cez internet.