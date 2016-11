Železnice vystrašili a znechutili cestujúcich

Počas nastupovania do vlaku sa totiž od prepravcu dozvedela, že pri Považskej Bystrici budú cestujúci musieť uprostred noci presadnúť do náhradnej autobusovej dopravy. Kvôli tejto situácii cestovať vlakom štátneho dopravcu odmietla. V noci je však na Hlavnej stanici v Bratislave nikto nevedel poskytnúť bližšie informácie o dôvodoch komplikácie cestovania. Taktiež jej pracovníci ZSSK neboli ochotní vrátiť cestovné vo výške 51,40 eura.

Odporučili ju na reklamáciou cestovného, ktoré v noci nie je možné uplatniť a na jej vybavenie má ZSSK aj tak 30 dní. Súkromný dopravca RegioJet, ktorému sa tiež nevyhýbajú poruchy, či už na trati, alebo aj vo vlakoch, pritom pri vrátení lístka prostredníctvom internetu posiela späť finančné prostriedky takmer okamžite. Cestujúca napokon necestovala ani nedostala peniaze, aj keď sa neskôr ukázalo, že cestujúci napokon v noci nepresadali.

„ZSSK riešila vo štvrtok 17. novembra večer mimoriadnu situáciu – prerušenú premávku vlakov na hlavnom ťahu medzi Bytčou a Žilinou. Príčinou bolo poškodenie výhybky v stanici Bytča vlakom ZSSK Ex 129 Vsacan z Prahy do Žiliny. Udalosť si vyžiadala zastavenie dopravy od cca 20.25 až do polnoci. Všetkým cestujúcim sa ospravedlňujeme za vzniknuté meškania. Čas obnovenia dopravy nebolo možné včas odhadnúť, nočný rýchlik R 615 Zemplín, ktorý cestujúca mala záujem využiť, však nakoniec uvedenou mimoriadnosťou nebol zasiahnutý. Doprava už bola v čase prejazdu vlaku obnovená a nočný rýchlik prišiel do cieľovej stanice Humenné podľa cestovného poriadku,“ povedal hovorca štátneho dopravcu ZSSK Tomáš Kováč.

Kováč zároveň uvádza prípady, keď môže cestujúci žiadať o vrátenie cestovného. „Podľa prepravného poriadku ZSSK platí, že ak vlak, ktorý plánuje cestujúci použiť, mešká vinou ZSSK 5 a viac minút, ide len po časti trasy alebo vôbec nejde, má cestujúci viacero práv a možností,“ informuje hovorca. Štátny dopravca môže svojim cestujúcim vrátiť časť alebo celé cestovné. Aj keď o to cestujúci požiada ešte pred jazdou. Problémom je však 30-dňová lehota, ktorá znamená, že cestujúci dopravcu úverujú.