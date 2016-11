Dva roky na brexit nestačia, tvrdí írsky premiér

„Myslím, že to nebude možné, aby sa rokovania skončila do dvoch rokov,“ povedal premiér. V EÚ podľa neho prevláda pocit, že by malo vzniknúť akési prechodné obdobie, ktoré bude dlhšie ako dva roky, kedy bude Británie na odchode. Nespresnil ale, ako dlhé by takéto obdobie malo byť.

Kenny, ktorý už na začiatku novembra povedal, že rokovania medzi Londýnom a EÚ by mohli byť „veľmi ťažké“, teraz upozornil, že rozhovory budú celkom určite sprevádzať „nepredvídané problémy“, ktoré odchod Británie z EÚ zdržia.

Britská premiérka Theresa Mayová mieni oficiálne požiadať o vystúpenie z EÚ do konca marca 2017 v súlade s výsledkom júnového referenda. Vyjednávanie by sa tak malo podľa doterajších plánov skončiť na jar 2019 pred voľbami do Európskeho parlamentu, kam by už nemali kandidovať britskí zástupcovia.