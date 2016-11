Jaguar Land Rover by chcel v v Británii vyrábať elektromobily

ČTK |

Automobilka Jaguar Land Rover by chcela v Británii vyrábať elektromobily. Mohlo by tak vzniknúť 10 000 nových pracovných miest, firma však žiada od vlády investície do miestnej infraštruktúry, píše denník Financial Times.