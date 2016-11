Tunel pod Tatrami? Debata sa opäť rozbieha

„Podľa mňa neexistuje lepšie riešenie, pretože ak budeme rozširovať komunikácie, budovať diaľnice medzi Poľskom a Slovenskom, vždy to bude s dopadom na životné prostredie, toto riešenie však naň predstavuje minimálny dopad negatívnych vplyvov. Takéto prepojenie by výrazne pomohlo aj pri rozvoji cestovného ruchu,“ uviedol zástanca tunela Michal Sýkora, starosta Štrby a predseda Združenia miest a obcí Slovenska.

O možnosti vytvorenia tunelového spojenia medzi Zakopanym a Štrbským Plesom už napríklad diskutovali vo februári tohto roka slovenský prezident Andrej Kiska spolu s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. V Novej Lesnej sa tejto téme rovnako venovala nedávna konferencia s názvom Podzemné mosty, ktoré spájajú, s podtitulom Príležitosť pre Vysoké Tatry.

V zahraničí sa v minulosti podarilo zrealizovať viaceré projekty tohto druhu. Príkladom je napríklad Gotthardský železničný tunel vo Švajčiarsku, ktorý bol otvorený v júni tohto roka. S dĺžkou 57 kilometrov je najdlhším tunelom na svete, rovnako bol označený aj za najhlbší tunel. Na pozitívne príklady budovania niekoľkokilome­trových tunelov v Alpách poukázal aj Štefan Bieľak, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a primátor Spišskej Belej. „Niekedy v minulosti to bolo nereálne, dnes je to realita. Je to veľká vízia, ktorá dnes možno znie málo pravdepodobne a málo realisticky, ale aj iné veci nám pred 20 až 30 rokmi zneli nereálne a dnes už sú realitou,“ uviedol pre SITA na margo tunela popod Tatry.

O železničnom cezhraničnom tuneli, ktorý by mohol ešte viac spojiť Slovákov a Poliakov a posilniť rozvoj cezhraničného cestovného ruchu, sa hovorilo už aj v minulosti. „Či je jeho vybudovanie v Tatrách vôbec možné, je otázkou mnohých diskusií. Vyvstáva tu mnoho otázok, z čoho by sa to napríklad financovalo, či je to reálne z hľadiska životného prostredia a ďalších dopadov,“ skonštatoval Bieľak. "Téma je však na mieste, vznikla s nedoriešením verejnej dopravy v rámci regiónu Tatier,“ dodal, pričom pripomenul aj problematickú kamiónovú dopravu.

Budovanie tunela vidí starosta Štrby reálne. "Ak sa takýto tunel podarilo vybudovať vo Švajčiarsku, kde je silná ochrana prírody, rovnako aj v Rakúsku a v Taliansku, myslím si, že na Slovensku nemôže mať odporcov. Ide o železničný tunel, ktorý v podstate nemôže nikomu škodiť,“ uviedol. Podľa jeho slov má firma, ktorá takéto tunely realizuje v spomínaných krajinách, svoje zastúpenie na Slovensku.

„Myslím si, že sa to dá zvládnuť. Vybudovali viac ako 50-kilometrový tunel, my chceme realizovať len veľmi krátky tunel,“ dodal Sýkora, ktorý pripomenul možnosť získania finančnej podpory z európskych peňazí určených na nadnárodné projekty. Tiež bude podľa neho ešte nevyhnutné nájsť správne miesto a správne umiestnenie staníc na oboch stranách slovensko-poľských hraníc.