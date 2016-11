Štátne podniky stále dávajú zlaté padáky

V tom čase ešte nebolo jasné, či vedenie zostane na svojich stoličkách, keďže sa formovala nová vláda. Napokon v predstavenstve išlo o pripravené zlaté padáky. Manažéri zobrali odmeny a svoje kreslá si zatiaľ podržali. V dozornej rade však nastala po voľbách obmena a odídenci si polepšili o pomyselné padáky. V histórii krajiny bolo podobných prípadov viac. V roku 2011 otriasol Slovenskom škandál so zlatými padákmi vyše 90-tisíc eur po pár týždňoch práce pre bývalých šéfov Teplárne Košice, ktorí zastupovali SDKÚ a SaS. U vtedajšieho ministra dopravy Jána Figeľa zase išli diaľničiari vyplatiť zlatý padák 12-tisíc eur.

Štátny podnik SEPS upozornil, že odmeny zo zisku (tantiémy) pre členov vedenia sa tento rok vyplácali prvýkrát za posledné štyri roky. Išlo o návrh akcionára. „Jediným akcionárom spoločnosti je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR," informovalo komunikačné oddelenie štátnej spoločnosti. Čistý zisk SEPS bol vlani takmer 73 miliónov eur a namiesto dividend, ktoré by putovali do štátnej kasy, zostala väčšina ziskov nerozdelená. Na tantiémy pre predstavenstvo a dozornú radu išlo vyše 111-tisíc eur a 775-tisíc eur išlo zo zisku na odmeny pre zamestnancov mimo prvej úrovne riadenia. SEPS je monopol. Pri nižšom zisku by peniaze nezostali v podniku, ale mohli by klesnúť ceny elektriny pre všetkých odberateľov.

Napríklad v štátnej Teplárni Košice tento rok tantiémy nevyplatili. „Naposledy boli vyplatené v roku 2007," informoval šéf spoločnosti Ladislav Koch. Odmeny sa tam prestali vyplácať po tom, čo denník Pravda v roku 2008 upozornil, že šesť členov predstavenstva má dostať 6,2 milióna korún (206-tis. eur), čo bol milión korún (33-tis. eur) na hlavu. Väčšina štátnych a pološtátnych firiem sa po otvorení kauzy s odmenami na roky tantiém vzdala. Denník Pravda vtedy poukázal aj na to, že za štyri roky mohol politický nominant vo vedení pološtátneho SPP zarobiť až 22 miliónov korún (730-tisíc eur), teda sumu, ktorú za 30 rokov zarobia traja ľudia s priemerným platom.

Sporný SEPS

Sporné v SEPS je tiež to, ako vedenie informuje verejnosť o príjmoch. Šéf štátnej prenosovej sústavy Miroslav Stejskal priznal z verejnej funkcie príjem za rok 2015 v sume 16 013 eur, čo je len suma za výkon predsedu predstavenstva. Príjem za funkciu generálneho riaditeľa štátneho SEPS-u Stejskal medzi príjmy z verejnej funkcie nezahrnul, na rozdiel od šéfov iných štátnych podnikov. Okrem toho v rámci iných príjmov Stejskal priznal príjem 256 472 eur. Pravidelné mesačné odmeny v SEPS-e sú pre predsedu predstavenstva 1 334,40 eura, podpredsedu predstavenstva 1 267,68 eura, člena predstavenstva 1 200,96 eura a člena dozornej rady 1 027 eura. Okrem toho za manažérske funkcie pri riadení konkrétnych úsekov dostávajú manažéri tisíce eur mesačne.

Napríklad šéf štátnej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) Peter Čižnár uviedol v daňovom priznaní zaslanom do Národnej rady príjmy od JAVYS-u za rok 2015 na úrovni 52 230 eur, čo je v priemere za mesiac 4 352 eur. Zjavne ide o ročný príjem z funkcie predsedu predstavenstva aj generálneho riaditeľa. Čižnár v rámci iných príjmov uviedol sumu 122 337 eur.

Pološtátne firmy

Dobre sa stále zarába aj v pološtátnych firmách. SPP – distribúcia rozdelila medzi 12 členov predstavenstva a manažmentu v roku 2015 sumu 1,454 milióna eur. Ak by sa daná suma spriemerovala, vyšlo by to na jedného manažéra vyše 10-tisíc eur za mesiac. Odmena na jedného člena dozornej rady tu v priemere vychádza na 1 389 eur za mesiac. Podnik patrí v súčasnosti pod český Energetický a průmyslový holding, ktorý ho prevzal od nemeckých a francúzskych privatizérov. Štát má od privatizácie v plynárňach 51 percent, ale súkromný vlastník má s 49 percentami akcií nárok na manažérsku kontrolu. V orgánoch firiem má však zástupcov aj štát.

Diery v zákone

Plne štátny je od roku 2014 Slovenský plynárenský priemysel, ktorý je dominantným predajcom plynu, ale infraštruktúru už nevlastní. Dodávateľov energií je na trhu niekoľko. Šéf SPP Štefan Šabík zarobil v SPP vlani 72 967 eur, čo je 6 080 eur za mesiac. Z iných funkcií mal príjem 116 766 eur. Štátne teplárne využívajú dieru v zákone na to, že nezverejňujú kompletné príjmy manažmentu. Verejnosť sa nedozvie ani podrobnosti o tendroch v štátnych teplárňach. V predstavenstve či v dozornej rade sa poberajú odmeny podľa výkonnosti firiem. Vzorec nastavila ešte Radičovej vláda v roku 2011. Napríklad v Teplárni Košice má šéf predstavenstva Ladislav Koch odmenu 1 161,79 eura mesačne. Koľko k tomu zarába ako generálny riaditeľ, však známe nie je.

Členovia vedení teplární neposielajú svoje daňové priznania ani do Národnej rady. Oficiálne je známa len ich odmena za členstvo v orgánoch. Člen predstavenstva aj Dozornej rady Teplárne Košice berie po 939,43 eura/mes. K tomu môže mať niekoľko tisíc eur mesačne za výkonnú funkciu v spoločnosti. V Žilinskej teplárenskej je odmena pre člena predstavenstva 730,27 eura mesačne. Štátna Bratislavská teplárenská neuviedla základné odmeny ani celkové príjmy členov predstavenstva, ktorí zároveň pôsobia aj v manažmente. „Spoločnosť Bratislavská teplárenská v súlade s legislatívnymi normami nezverejňuje odmeny členov orgánov spoločnosti," reagovala hovorkyňa spoločnosti Jarmila Galandáková.

O odmenách sa im nechce hovoriť

Údaje denníku Pravda neposlali ani tri tradičné pološtátne spoločnosti, ktoré sa zaoberajú predajom elektriny na západe, v strede a na východe Slovenska. „Spoločnosť Východoslovenská energetika Holding (VSE H) rešpektuje a riadi sa platnou legislatívou aj v oblasti poskytovania informácií o platoch a odmenách manažérov či členov dozorných rád. V súčasnom legislatívnom prostredí považuje VSE H zverejňovanie odmien za veľmi citlivú tému a nakladanie s takýmito informáciami podľa nášho právneho výkladu spadá do oblasti ochrany osobných údajov," povedal Boris Peško z VSE H.

O odmenách či tantiémach pre predstavenstvo a dozornú radu sa nechcelo hovoriť ani vedeniu štátnej Trnavskej teplárenskej. „Požadované informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vám neposkytneme, nakoľko ich považujeme za naše obchodné tajomstvo a vašu žiadosť postupujeme nášmu zriaďovateľovi spoločnosti MH Manažment, Bratislava," uviedla Daniela Kanisová z Trnavskej teplárenskej. MH Manažment je nástupca zrušeného Fondu národného majetku.

Mnohé štátne podniky patria pod rezort dopravy. Ivan Trhlík, predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika mal za rok 2015 príjmy z výkonu verejnej funkcie 76 425 eur. Niekdajší generálny riaditeľ ŽSR Dušan Šefčík mal za rok 2015 príjem 69 669 eur. Slušne sa zarába aj u diaľničiarov. Milan Gajdoš, dnes už bývalý šéf NDS, mal vlani z výkonu verejnej funkcie príjem 48 765 eur. Tomáš Drucker ako predseda predstavenstva Slovenskej pošty mal za rok 2015 príjmy 38 836 eur. Iné príjmy súčasného ministra zdravotníctva vlani podľa daňového priznania zaslaného do Národnej rady dosiahli 157 774 eur.