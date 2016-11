Zmätky s vlakmi zadarmo

V súčasnosti dôchodcovské preukazy na bezplatné cestovanie vlakmi fotografiu neobsahujú. Na overenie totožnosti sú vlakoví sprievodcovia nútení pýtať si od cestujúcich občiansky preukaz.

"Cestoval som z Ružomberka do Bratislavy. Sprievodkyňa z Košíc bola s mojím preukazom spokojná. Žilinská ma upozornila, že naň od januára budem musieť mať fotku. Na stanici v Ružomberku mi pracovníčka ZSSK potvrdila, že výmenu urobia na počkanie. Priniesol som fotografiu požadovaného rozmeru 2 × 2,5 centimetra a preukaz mi tam vymenili,“ povedal dôchodca Jozef Klukoš z Ružomberka. Podľa neho majú podobnú skúsenosť aj ďalší ľudia.

"Informácia o dátume 1. januára 2017 nie je správna. ZSSK seniorom nad 62 rokov od 15. júna 2015 vydáva preukazy na bezplatnú prepravu už len s fotografiou. Seniori, ktorí sa zaregistrovali ešte pred 15. júnom 2015 a používajú preukaz bez fotografie, si ho však naďalej nemusia vymieňať za nový. Nedorozumenie mohlo nastať v súvislosti so zavedením nového digitálneho podpisu na preukazoch od 10. augusta tohto roka, ale seniori nad 62 rokov si v tejto súvislosti nemusia vymieňať pôvodné preukazy bez fotografie za nové s fotografiou,“ povedal hovorca štátneho dopravcu ZSSK Tomáš Kováč.

Podľa jeho slov dopravca žiadnu plošnú výmenu preukazov nechystá. Dôchodcovia dostanú bezplatný cestovný lístok do vlaku aj v budúcom roku s preukazom bez fotografie. Naďalej sa však pre overenie totožnosti budú musieť preukázať dokladom totožnosti. V prípade, že už budú mať vydaný preukaz s fotkou, povinnosť ukazovať občiansky preukaz odpadá.

ZSSK v auguste tohto roku zamedzila možnostiam falšovania preukazov zavedením nového kódu. "ZSSK po dvoch rokoch emisie preukazov s 2D kódom zaviedla do systému nový digitálny podpis (vylepšenie pôvodného digitálneho podpisu). ZSSK tak zvyšuje bezpečnosť preukazov a znižuje riziko ich falšovania,“ hovorí Kováč. Preukazy s novým zabezpečením dopravca vydáva od 10. augusta tohto roku. Držitelia starších preukazov si ich podľa Kováča zatiaľ vymieňať nemusia.

Za prvých 10 mesiacov tohto roka využilo bezplatnú dopravu štátnymi vlakmi 22 miliónov cestujúcich, čo predstavuje 10-percentný medziročný nárast. ZSSK tak bezplatne odviezla viac o 1,5 milióna študentov a 500-tisíc dôchodcov.

"Je to takmer 41 percent zo všetkých cestujúcich vo vlakoch prevádzkovaných na základe zmluvy so štátom,“ informuje Kováč. Vlaky zadarmo prinášajú výpadok tržieb, ktorý je sčasti nahrádzaný celkovo vyšším počtom cestujúcich. Výsledkom je, že štát musí systém dodatočne dotovať sumou 13 miliónov eur ročne oproti stavu, keď vlaky zadarmo neboli. Vláda chcela pri vlakoch zadarmo rušiť paralelné autobusy a Smer zvažoval aj bezplatné autobusové prípoje k vlakom. Tieto zámery sa zatiaľ neuskutočnili.

Koncom októbra štátny dopravca evidoval viac ako 990-tisíc platných registrácií na bezplatnú dopravu. Najviac z nich, až 470-tisíc je študentov. Jazdiť slovenskými vlakmi s nulovým cestovným môžu aj zahraniční študenti a dôchodcovia. Štátny dopravca mal 31. októbra v systéme zaregistrovaných až 31 456 zahraničných osôb. Najviac z nich, až 26 645, bolo z Českej republiky.

Smer čelí za vlaky zadarmo kritike od opozície. Európska únia však plánuje tiež zaviesť lístok na bezplatné cestovanie vlakom po celej Európe pre každého občana členského štátu, ktorý dovŕši 18 rokov. Lístok by však podľa návrhu mal platiť dva roky a mladí ľudia by ho mohli využívať počas dvoch týždňov. V Európskej únii každý rok dosiahne 18. vek života päť a pol milióna ľudí. Vydať každému takýto lístok by rozpočet únie ročne zaťažilo sumou 1,5 miliardy eur.