Poštový prevrat: balíky doručia drony

Napriek tomu najmä veľké internetové obchody skúšajú, ako by zasielanie tovaru dronmi mohlo fungovať.

Minulý týždeň takýto spôsob doručovania testoval maloobchodný predajca Mall.cz, ktorý na Slovensku pôsobí ako Mall.sk. Malý bezpilotný stroj letel z distribučného centra Mall.cz v Jirnoch pri Prahe asi 1,7 kilometra k zákazníčke v Zelenči. Cestu zvládol zhruba za tri minúty a pristál na trávniku pred domom, kde balík odložil. V zásielke boli hračky. „Ak sa započíta aj čas na prípravu štartu, tak dron doručil tovar k zákazníkovi zhruba za päť minút,“ povedal hovorca e-shopu Jan Řezáč, podľa ktorého pre zavedenie doručovania dronmi do bežnej praxe bude ešte nutná zmena zákonov, ktorá bude dlhá a zložitá.

Podobne to vidia aj v Alza.cz, na Slovensku Alza.sk. „Fázu testovania máme už dva roky za sebou. Technológia natoľko pokročila, že praktické využitie umožňuje už dnes. Dôvodom, prečo sme k tomu doteraz neprikročili, je súčasná legislatíva, ktorá s týmto spôsobom komerčného využitia nepočíta,“ uviedol Rudolf Žůrek, riaditeľ logistiky Alza.cz.

Podľa zákonov platných na Slovensku bezpilotné lietadlá (UAV) „nemôžu byť použité na leteckú prepravu osôb, batožiny, nákladu alebo poštových zásielok“. Takisto nesmú lietať v noci a ponad husto obývané oblasti. Aj preto na Slovensku zatiaľ žiadna firma komerčné využitie doručovania tovarov dronmi zatiaľ nevyskúšala. „Dopravný úrad nebol do dnešného dňa oslovený s požiadavkou na vykonávanie leteckej dopravy s lietadlami spôsobilými lietať bez pilota,“ potvrdil Martin Němeček, riaditeľ divízie civilného letectva na Dopravnom úrade. Na Slovensku by podľa neho bola potrebná zásadná a komplexná zmena legislatívy upravujúcej prevádzku lietadiel spôsobilých lietať bez pilota.

Doručovanie dronmi by však podľa internetových predajcov prinieslo zníženie nákladov a zrýchlenie doručenia. „Pri dostatočnom počte dronov sa môžeme dostať až na 20 Kč (74 centov) za doručenie, čo je výrazne nižšia suma, ako v súčasnej dobe firmy platia dopravcom. Z dní a hodín by sme skrátili doručovací čas na hodiny a minúty,“ povedal Řezáč. Dronmi by samozrejme nebolo možné doručiť zákazníkovi televízor či nábytok, ale menšie zásielky by zvládol. Predajcovia tvrdia, že tovar do hmotnosti 2 kilogramov tvorí až 80 percent objednávok.

„Neviem o žiadnej iniciatíve (novelizovať zákony o dronoch). Slovensko ako člen EÚ by nemohlo riešiť zmenu príslušných zákonov lokálne prostredníctvom slovenskej legislatívy, ale bola by potrebná zmena legislatívy v rámci celej Európskej únie, ktorá by sa následne transponovala aj do našich právnych predpisov,“ uviedol Jozef Dvorský, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektronický obchod.

Drony tak zrejme najprv priletia k americkým či britským zákazníkom. Najväčší internetový obchod sveta Amazon hovorí už od roku 2013 o projekte donáškových dronov. Tento rok koncom júla podnik informoval o novej sérii testov v spolupráci s britskou vládou. Donáškové bezpilotné lietadlá testuje v spolupráci s americkým Federálnym úradom pre letectvo aj internetový gigant Google.

Biely dom už skôr uviedol, že odvetvie bezpilotného lietania by mohlo do roku 2025 prispieť k výkonu americkej ekonomiky 82 miliardami dolárov a zabezpečiť podporu až pre 100-tisíc pracovných miest.