Cena diaľničných známok sa od budúceho roku nezvýši

„Rozhodol som, že cena diaľničných známok sa nebude zvyšovať. Pôvodne sme uvažovali, že zdvihneme cenu desaťdňových a mesačných známok, ale európska norma to neumožňuje urobiť týmto spôsobom. Museli by sme zvýšiť aj cenu celoročných známok. Preto som rozhodol, že cena diaľničných známok sa nebude zvyšovať, i keď v okolitých krajinách sú o niečo drahšie,“ povedal minister Érsek.

Cena diaľničných známok sa na Slovensku nezvyšovala od roku 2011. Ročná známka v súčasnosti stojí 50 eur, tridsaťdňová 14 eur a desaťdňová 10 eur. „Vždy sa treba komplexne pozerať na to, koľko kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest pribudlo, ako aj na to, čo všetko chceme robiť. Ak vyhodnotíme, že od posledného zvyšovania pribudli dlhšie úseky, vtedy to bude na stole,“ povedal Érsek. „Na budúci rok musíme ukončiť dva úseky v dĺžke zhruba dvadsať kilometrov. Takže na konci roka sa znova pozrieme na čísla a rozhodneme. Je to štandardný proces,“ dodal minister.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) nedávno privítala otvorenie diskusie o cenách elektronických diaľničných známok práve s tým, že ich cena sa na Slovensku nezvyšovala už päť rokov. „Ceny mesačných a ročných elektronických diaľničných známok na Slovensku sú najnižšie spomedzi okolitých krajín Európskej únie,“ oznámila vtedy NDS.

Ministerstvo dopravy predbežne uvažuje nad zmenou, ako navrhovali liberáli, aby ročná známka platila dvanásť mesiacov od zakúpenia, teda tzv. technický rok, a nielen v príslušnom kalendárnom roku. Zatiaľ to však neplánuje zaviesť z dôvodu, že v okolitých štátoch to nikde nie je. „Skúmame túto možnosť na Slovensku. Viem sa stotožniť s tým, aby ročná známka platila technický rok, napríklad od marca do marca budúceho roka. No má to aj veľké dopady v príjmoch pre Národnú diaľničnú spoločnosť,“ uviedol Érsek.

Minister dopravy oslovil diaľničiarov, aby sa k možnej zmene o platnosti ročnej známky vyjadrili. „Vzhľadom na skutočnosť, že nezvyšujeme ceny za diaľničné známky, sme sa rozhodli pred týmto krokom veľmi pozorne analyzovať vývoj výberu v NDS a až následne rozhodnúť o tom, či tento krok urobíme. Od nového roka technický rok určite nezavedieme,“ uviedol Érsek.

Novela zákona o diaľničnej známke s účinnosťou od 1. novembra tohto roka znížila výšku pokút za jazdu po diaľniciach a rýchlostných cestách bez úhrady z 300 na 150 eur a pri zaplatení na mieste na sto eur. „Výber pokút už funguje, odchádzajú obálky s listami pre tých, ktorí nezaplatili. Na základe dohody s ministerstvom vnútra sme v okolí hraničných priechodov posilnili kontrolu platenia známok tam, kde prechádza najviac zahraničných vodičov, aby sme pokuty vybrali aj od nich,“ poznamenal Érsek.

Minister dopravy rokoval s Maďarmi, ktorí majú možnosť vyberať pokuty od slovenských vodičov, ktorí nezaplatili v Maďarsku. „Máme s tým problém, nakoľko na to neexistuje európska norma, pretože to nie je medzi priestupkami, ktoré Európska únia umožňuje cezhranične pokutovať automaticky. V Európskej komisii otvoríme túto debatu, aby sme pripravili novú európsku normu, ktorá by umožnila vyberanie pokuty za nezaplatenie diaľničnej známky v zahraničí,“ priblížil Érsek.

Kým to ministerstvo dopravy presadí, pozrie sa aj na slovenskú legislatívu, aby bolo možné vyberať automaticky pokuty v zahraničí cez nejakú spoločnosť od vodičov, ktorí nezaplatili. „Ale nie všade to legislatíva povoľuje. Ešpézetku vozidla nasnímame, ale nemáme meno vodiča a niekde je to utajované,“ uviedol minister. Dokonalé by to podľa neho bolo vtedy, keby zariadenie pridalo k ešpézetke meno aj u zahraničných vodičov a bolo by možné vyberať pokutu automaticky. „Nie je to však zatiaľ tak, ale robíme na tom,“ uzavrel Érsek.