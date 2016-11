Juhokórejský Samsung zvažuje rozdelenie na dve časti

Firma tiež zvýši dividendu za tento rok o 36 percent a v januári spustí program výkupu vlastných akcií. Oznámila to spoločnosť po utorňajšom zasadnutí správnej rady.

Samsung je pod tlakom niektorých investorov na čele s americkým investičným fondom Elliott Management, aby sa rozdelil na holdingovú firmu a prevádzkovú spoločnosť. Tento krok má zvýšiť hodnotu pre akcionárov. Tlak na reštrukturalizáciu sa navyše zvýšil po fiasku s prístrojom Galaxy Note 7, ktorého výrobu musela firma v októbri zastaviť, pretože nedokázala odstrániť problémy s prehrievaním batérií, ktoré spôsobovali vznietenie prístroja.

Samsung uviedol, že za tento rok oproti vlaňajšku zvýši dividendu o 36 percent a celkovo na dividendy dá zhruba štyri bilióny wonov. Akcie, ktoré sa firma rozhodla odkúpiť, potom zruší.

Firma najme externých poradcov, ktorí dôkladne zhodnotia optimálnu firemnú štruktúru. Vedenie však zdôraznilo, že rozhodnutie zatiaľ nenaznačuje, pre čo sa nakoniec firma rozhodne, a jeho postoj je zatiaľ „úplne neutrálny“, napísali agentúry AP a Reuters.

Kvôli zlepšeniu riadenia chce spoločnosť tiež vymenovať najmenej jedného nového zahraničného a nezávislého člena správnej rady, ktorá má teraz deväť členov. Vytvorí tiež samostatný riadiaci výbor.

Rozhodnutie Samsungu prichádza po tom, keď americký fond Elliott Management vyzval spoločnosť, aby sa rozdelila na holdingovú časť a samostatnú prevádzkovú firmu. Podľa fondu by rozdelenie zjednodušilo štruktúru firmy a uľahčilo získať jasnú predstavu o hodnote jej majetku. V súčasnosti sú firmy v rámci skupiny Samsung Group prepojené prostredníctvom komplikovanej siete krížového vlastníctva akcií, čo spája firmu Samsung Electronics s mnohými inými pridruženými a dcérskymi firmami zo skupiny Samsung, od lodnej dopravy po ťažký priemysel a poisťovníctvo. Investori tak nie sú schopní správne vyhodnotiť, aká je aktuálna hodnota jednotlivých firiem zo skupiny, upozornila BBC.

Výhodou rozdelenie Samsung Electronics na dve časti by bolo, že krížové vlastníctvo akcií by malo vplyv len na holdingovú firmu. Prevádzková firma by bola hodnotená samostatne.