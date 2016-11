Slovensko čaká boj so smogom

Aj preto si včera slovenská vláda objednala Stratégiu znižovania uhlíkových emisií do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Zaplatíme za ňu necelých 600-tisíc eur a dostaneme za to skúsenosti a vedomosti tucta odborníkov Svetovej banky. Situácia by sa mala zlepšiť s ďalšími eurofondmi investovanými vo fabrikách, energetickými certifikátmi na domy a byty či rozbehom predaja elektrických áut.

Skleníkový efekt prehrieva celú planétu. Znižovanie objemu emisií si vyžaduje celosvetové úsilie. Táto snaha je tiež terčom kritiky, keďže legislatívy jednotných štátov neregulujú túto oblasť rovnako, čo deformuje globálny trh. Tento problém má za cieľ riešiť Parížska dohoda, v ktorej sa štáty zaviazali regulovať svoje objemy emisií a spomaliť tak prehrievanie planéty. Štúdia Svetovej banky pre Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by mala obsahovať možné scenáre vývoja produkcie emisií a mala naprojektovať možné scenáre z hľadiska dosahu regulácie na energetický sektor z hľadiska klimaticko-energetického rámca EÚ. Najmä mestá a obce v slovenských kotlinách bojujú, zvlášť počas zimných mesiacov, so smogom a s emisiami z komínov či výfukov. „Táto stratégia je dôležitá, pretože identifikuje potenciál znižovania emisií v jednotlivých sektoroch hospodárstva, ako aj potenciál podpory investícií do čistých technológií, šetrných k životnému prostrediu,“ vyhlásil minister životného prostredia SR László Solymos (Most – Híd). Prvé výsledky štúdie budú o šesť mesiacov, hotová bude o rok a pol.

Stav, keď už ekonomika nezávisí od fosílnych palív, ale funguje na udržateľnosti, a využíva také technológie a postupy, ktoré produkujú čo najmenej uhlíka, by Slovensko malo dosiahnuť do 20 až 30 rokov. Pre agentúru SITA to vyhlásil štátny tajomník MŽP Norbert Kurilla, ktorý považuje za reálne, aby sa Slovensko do rokov 2036 až 2046 stalo uhlíkovo neutrálne, čo znamená, že vypustí toľko emisií, koľko dokáže absorbovať. „Je to však veľmi ambiciózny cieľ a potrebujeme viac nástrojov a analýz, ktoré nám povedia, kde a ako je to nákladovo najefektívnejšie,“ uzavrel Kurilla. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje analytická báza cielená na tunajšie podmienky, ktorá by mohla byť využitá na prípravu nízkouhlíkovej stratégie, a práve s týmto Slovensku pomôže Svetová banka. „Týmto nielenže pomôže budovať analytické kapacity, ale pripraví aj dobrú pôdu na prijímanie správnych politických rozhodnutí,“ povedal Kurilla.

Podľa odborníkov budú jedným zo vstupných údajov pre projekcie a scenáre aj ceny energií. Projekt bude konzultovaný s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR, povedala v Helena Princová, externá poradkyňa MŽP. Podľa nej má tento projekt za úlohu analyzovať rôzne scenáre a vybaviť Slovensko makroekonomickým a energetickým modelom, ktorý odborníci pripravia a budú analyzovať. „Vďaka tomu bude môcť SR ďalej pripravovať svoje sektorové analýzy. V rámci stratégie udržateľného rozvoja Agendy 2030 máme povinnosť pripravovať národné plány energetickej politiky. Tento projekt slúži na to, aby sa na základe faktov, údajov a vyplývajúcich scenárov, dali robiť dobré politické rozhodnutia,“ povedala Princová.