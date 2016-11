Flydubai lieta z Bratislavy do Bangkoku cez Dubaj

Slováci sa tak na dovolenku v Thajsku dostanú letecky aj z Bratislavy. Priame letecké spojenie do Dubaja zabezpečuje flydubai štyrikrát týždenne v pondelok, utorok, piatok a sobotu. Ako informovalo bratislavské letisko, najvyhľadávanejšie zo slovenskej metropoly sú prestupové spojenia v Dubaji do Colomba na Srí Lanke, do Salalah v Ománe, na Maledivy a Zanzibar.

„Letecká spoločnosť flydubai ponúka priame lety z Letiska Bratislava do Dubaja už dva roky. Pôvodnú frekvenciu letov dvakrát týždenne zvýšila už na štyri lety do týždňa, čo je dôkazom záujmu Slovákov nie len o lety do Spojených arabských emirátov, ale aj do prestupných destinácií, ku ktorým pribúda Thajsko,“ povedal generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík.

„Bangkok je veľmi populárna destinácia a spustenie letov do nej odráža silu našej leteckej siete a celkovej ponuky. Spustenie letov do tejto destinácie je pre nás významným míľnikom, keďže cestujúcim z Dubaja a z Bangkoku, či už idú za obchodom alebo zábavou, ponúkame väčší výber a flexibilitu v rámci našej siete,“ informoval ešte v lete generálny riaditeľ flydubai Ghaith Al Ghaith.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. História letiska siaha do roku 1946. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.